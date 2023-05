Após uma reunião em Niigata, no Japão, no final da semana, os líderes das nações do G7 anunciaram Uma nova parceria chamada RISE (abreviação de Resilient and Inclusive Supply Chain Improvement) para aumentar a resiliência das cadeias de suprimentos globais após anos de fortes tensões geopolíticas entre países ocidentais, Rússia e China que, após o bloqueio, causaram muitas interrupções em redes de fornecimento Além de muitas perdas econômicas. Entre os vários problemas estão as tensões geopolíticas em Taiwan, a questão uigure em Xinjiang, problemas de segurança no campo tecnológico, bem como a recusa da China em se distanciar da Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Sem citar países específicos, o acordo, que inclui países da América do Norte, Europa Ocidental e Japão, parece ter como objetivo Fortalecer o bloqueio coletivo contra a Rússia e reduzir a dependência econômica da China Exercício autorizado de facto amizadeOu seja, o deslocamento gradual das cadeias de abastecimento para países “seguros” política e economicamente, ou para aliados geopolíticos. Essa nova política pode ter fortes ramificações para a indústria da moda, já que a manufatura chinesa desempenha um papel importante para ela – segundo BoF sobre Metade do tecido usado na indústria da moda vem da China. Mas quão realista é a sua aplicação? Vale a pena as empresas e grupos de luxo antagonizarem o governo chinês? Obviamente, o processo não é natural nem instantâneo.

Hoje a China é o mais importante fornecedor de matérias-primas, O maior exportador de vestuário do mundo E desempenha um papel essencial na manutenção de cadeias de suprimentos globais complexas – sem mencionar que o mercado chinês é uma tábua de salvação real para a sustentabilidade de muitas marcas. No entanto, algumas empresas já tomaram medidas para se desvencilhar comercialmente do país. Levipor exemplo, cortou a produção na China de 16% em 2017 para 1-2% em 2019. No entanto, os líderes da indústria, reconhecendo a necessidade de diversificar as cadeias de suprimentos, escolheram políticas e estratégias muito prudentes, considerando as relações tensas entre a China e os EUA complicar ainda mais o funcionamento do mercado global cada vez mais caracterizado Volatilidade, incerteza, complexidade e ambigüidade. Nesse contexto, muitos gestores da indústria da moda esperam interrupções na cadeia de suprimentos Um dos principais fatores que afetarão o crescimento econômico global em 2023conforme também descrito no relatório estado da moda 2023 assinado por BoF e Mackenzie. O relatório também revela que quase dois terços dos executivos de moda estão considerando estabelecer centros de fabricação específicos dedicados a atender a demanda do mercado americano e europeu. Algumas empresas de moda já começaram a implementar estratégias para diversificar suas cadeias de suprimentos. Hugo BossPor exemplo, aumentou sua produção em países como Türkiye e Polônia. Corporação VFA Supreme e a The North Face, para ilustrar, pretendem, em vez disso, produzir nas áreas onde os seus produtos são consumidos, por exemplo, duplicando a produção de 500.000 pares de botas Timberland em Portugal e associando-se aos seus fornecedores mexicanos para produzir 300.000 pares de camiões.

“Uma combinação de caos na cadeia de suprimentos, aumento de custos e preocupações com as condições de trabalho está forçando algumas marcas de moda ocidentais a repensar sua dependência de décadas de fábricas na China”. https://t.co/KNv7NN9U3l Sari Arho Havren 18 de fevereiro de 2023

Mas a diversificação não é fácil: os países do Sudeste Asiático, Coreia do Sul e Japão, mas também os mercados da América Latina, com o México à frente, são Menos equipado para produção em massa ou menos viável economicamente. No entanto, em outros países, como os africanos, que são polos emergentes de industrialização, questões de instabilidade política e precária preparação para a produção em escala global devem ser enfrentadas – dois casos recentes, principalmente BoF Eles são a Etiópia e o Quênia. Mesmo países como Brasil, África do Sul e Índiamuitas vezes visto como a melhor alternativa possível de longo prazo para a China, não é páreo para a Rússia na guerra na Ucrânia – para não mencionar os desafios logísticos, de infraestrutura e portuários que esses países ainda enfrentam e que a China já resolveu em grande parte.

Então este cenário entra em jogo Efeito paradoxal de namorar amigos. Vendo-se forçados a produzir mais, países como o Vietnã são forçados a aumentar suas importações de têxteis, materiais ou componentes da China. Fortalecimento da ligação entre os dois paísesEm vez de combater a influência de Pequim. Como resultado, muitas empresas de moda optam por manter os laços com a China enquanto expandem a produção em outros lugares. É claro que diversificar a cadeia produtiva não significa cortar completamente as relações comerciais – o que seria desastroso para todas as partes envolvidas. Isso também foi confirmado pelo secretário do Tesouro dos EUA Janet Yellen, que recentemente destacou a profunda integração entre as economias chinesa e americana. Mesmo que a China afirme manter um relacionamento saudável e mutuamente benéfico com os Estados Unidos, muitos grupos da indústria instaram os Estados Unidos e a Europa a assinar acordos comerciais paralelos com outros países para garantir maior estabilidade nas atuais tensões geopolíticas administráveis. precipita por qualquer motivo. Mas ainda está claro que esses acordos não podem ser rediscutidos em poucos dias – ainda há um longo caminho a percorrer.