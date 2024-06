A economia de Portugal é maior que a da União Europeia

O ministro das Finanças congratulou-se com a revisão em alta da previsão de crescimento económico português para este ano, salientando que Portugal “irá sair do processo pandémico com um nível de crescimento global superior ao de países como Espanha, Itália, Alemanha e França” – “e por muitos deles, com diferenças muito significativas.”

“Portugal é o país que atingirá o maior crescimento na área do euro em 2022”, sublinhou Fernando Medina, na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, referindo-se à revisão em alta de Bruxelas da previsão de crescimento do PIB português. PIB em 2022, de 5,8% para 6,5%, acrescentando que as estimativas indicam “uma grande e muito importante resiliência da economia portuguesa”.

“Há sinais claros de abrandamento em 2023, mas os dados também mostram um crescimento em Portugal superior ao da área do euro.” De referir que para o próximo ano, Bruxelas reviu em baixa a sua previsão para o crescimento económico português de 2,7% para 1,9%. Fernando Medina atribui este crescimento, em grande parte, ao facto de o crescimento em Portugal ter sido “menor enquanto outros países tiveram um crescimento maior”.

Neste sentido, o ministro das Finanças afirma que o país “emergirá do processo pandémico” com uma “taxa de crescimento superior à média europeia”, e até “superior à de países como Itália, Espanha, Alemanha e França” para os quais e em alguns casos “há diferenças muito significativas”.

Relativamente à inflação, enquanto Bruxelas indica uma taxa de inflação de 6,8% para este ano em Portugal e de 3,6% para 2023, o responsável confirma que embora “seja superior ao que estamos habituados”, Portugal também ficará abaixo da zona euro. Neste indicador. Ele concluiu que se espera um declínio significativo em 2023.