Um triciclo elétrico, que agora pode circular em rodovia e atingir velocidades de até 120 km/h: uma grande oportunidade para todos

Da Europa chega o carro que pretende mudar para sempre a cara da mobilidade: aqui estão todos os detalhes deste modelo.

Nos últimos anos, muitas inovações trouxeram uma revolução radical Todo o setor da mobilidade. Os automóveis estão a mudar em termos de design interior e exterior e muitas inovações chegaram a este setor. O próprio conceito do carro está mudando e o que hoje consideramos suas formas.”clássico”, poderá em breve ser substituído por modelos mais futuristas e certamente futuristas.

As maiores inovações que chegaram nos últimos anos e que devem se expandir é, sem dúvida, o que importa Carros elétricos. A partir de 2035, já não será possível na Europa registar carros clássicos de combustão, e esta poderá ser uma inovação que irá revolucionar significativamente o setor. Mas para agora, Esta tecnologia energética está lutando para se estabelecer devido a vários fatores.

No entanto, a transição ecológica não pode ser ignorada e dá pequenos passos todos os dias. Em particular, este setor deu a oportunidade de inovar ao criar… Certos modelos com certezacomo aquele de que estamos falando hoje.

Chega o triciclo elétrico que pode viajar na rodovia

A está chegando ao mercado Triciclo elétrico Definitivamente está fora da caixa em comparação com os que estamos acostumados a ver na rua. É produzido pela empresa CIXI e denominado triciclo É permitido. Consiste num veículo híbrido de três rodas capaz de atingir velocidades surpreendentes: na verdade, pode viajar a uma velocidade de 120 quilómetros por hora e Na França, você pode até dirigir na rodovia.

Esse carro pode circular em todas as vias públicas e até mesmo na rodovia. Para dirigi-lo você deve ter um Carta de condução regular Bpelo menos na França e na Suíça (onde a empresa está sediada).

VIGOZ, atenção especial à segurança

A bateria interna do Vigoz pode ser recarregada Em seis horas Graças a qualquer macaco doméstico com 220 cv. Existe autonomia 160 km E o corretor pode trabalhar para 15 anos Sem necessidade de manutenção ou reparos.

Atenção especial foi dada ao tema segurança. Na verdade, o carro é sustentado por uma estrutura tubular altamente resistente capaz de tornar as viagens não só divertidas e rápidas, mas também seguras.