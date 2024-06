Portugal: ‘A austeridade conseguiu um milagre’ mas será mesmo assim?

Ainda há quem teimosamente e obstinadamente, mas sempre contrariado pelos factos, insista numa propostaAusteridade generalizada. Mas a austeridade – que significa cortes nas despesas públicas e nos salários, privatização Serviços públicos e bens comuns, instabilidade do mercado de trabalho e/ou aumento de impostos – funciona? Trabalha para fazer o país crescer e reduzir Dívida pública? Como sugerido Carlos Favero Em um artigo recente sobre Realidade cotidianao Portugal – Que faliu em 2011, solicitou assistência da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu e foi forçado a seguir duras políticas de austeridade. Cresceu significativamente desde 2015 e hoje desfruta de um crescimento económico significativo. Espalhar Fica aquém do nosso modelo – e, na verdade, é um modelo ideal para impor uma austeridade alargada, mesmo nos nossos próprios países. Itália?

Gere a economia de Portugal enquanto a dívida pública Diminui. Daí as políticas que Favero define como “austeridade não radical” – administradas, entre outras coisas, pelo governo. socialista (Eleito em 2015 especificamente para escapar à austeridade) liderado por António Costa Com o apoio dos comunistas – eles são realmente úteis? Autor Favero com Alberto Alesina E Francisco Giavazzi Do último livro Austeridade. Quando funciona e quando não funciona. Os defensores da escola Bocconi – que são internacionalmente considerados os principais teóricos das políticas anti-keynesianas sobre a austeridade alargada – dizem que a austeridade por vezes funciona, mas apenas se for feita em vez disso. despesa pública (Saúde, educação, pensões, etc.). Mas é lamentável que mesmo o FMI Ele revisou criticamente as políticas de austeridade Proposto por Alesina e parceiros.

No entanto, no seu artigo sobre o “milagre português”, Favero insiste na “boa austeridade” e explica que “o sucesso de Portugal não decorre de uma austeridade dura, mas de reformas estruturais da economia”. Mercado de trabalho E o crédito, que impulsionou o crescimento, acompanhou consentimento “A importância de não se envolver em políticas financeiras irresponsáveis.” Para justificar suas teses Favero Ele cita um estudo (agora datado). para Ricardo Reis Para o ano de 2015.

Mas é realmente assim? Está tudo bem em Portugal? Pesquisando online, encontrei explicações muito diferentes. Cite os artigos mais recentes em massa, de O jornal New York Times (Julho 2018): “À medida que a pobreza continua a crescer, Portugal optou por fazê-lo Papel: Em 2015, deixou de lado medidas de austeridade mais duras impostas pelos credores europeus, levando a uma crise Ciclo eficaz O que colocou a sua economia de volta no caminho do crescimento. O país reverteu cortes nos salários, pensões e segurança social e forneceu incentivos às empresas. O Primeiro-Ministro Costa compensou os benefícios para os trabalhadores com cortes em infra-estruturas e outras despesas, reduzindo o défice orçamental anual para menos de1% do seu produto interno bruto.

Tempos Financeiros (Outubro 2018): “Portugal sofreu uma crise profunda recessão Depois da crise da dívidaZona Euro Solicitou um resgate de 78 mil milhões de euros à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional em 2011. O governo de Lisboa resistiu às medidas de austeridade nos últimos três anos. Os economistas veem isso taxa de juros Redução da dívida pública e impacto do crescimento internacional nas exportações e na prosperidade Cadastro de turismo O seu impacto no crescimento foi mais importante do que o das medidas anti-austeridade. O número de turistas que passaram uma noite no ano passado atingiu quase 60 milhões, um aumento de8% Em comparação com o ano anterior. Na Itália e na Espanha, o aumento foi inferior 3%. Entre 2008 e o ano passado, o stock de investimento estrangeiro em percentagem do PIB aumentou de 26% para 66%“Portanto, segundo o Financial Times, não foi a austeridade que conseguiu o milagre português, mas sobretudo o boom do país.Exportar E investimentos estrangeiros. Mas ouvimos outras vozes.

Voz da América (Maio de 2019) Ele escreve: “Apesar dos surpreendentes altos e baixos O desempregoEm Portugal existe um sentimento Instabilidade E baixos salários. O salário mínimo é de apenas 600 euros por mês: um valor que desencoraja o regresso de muitos jovens que partiram durante a crise. Site para Político (maio de 2019) Não é menos claro: “Temos mais pessoas que dependem da assistência social por causa do salário mínimo insuficiente Para pagar aluguel, passagens de transporte público ou livros escolares das crianças. Existem dois países; Existe o país tradicional que se baseia na indústria, no turismo, nos serviços e assim por diante. Mas por outro lado, as 14 maiores startups têm agora uma capitalização bolsista próxima do total de empresas do principal índice bolsista PSI20.” Então éinovação O que recompensou Portugal, enquanto a austeridade doeu.

Europa Unida (Julho de 2018) escreve: “O consumo interno e o investimento permanecem frustradoMas as receitas de exportação caíram para mais de metade desde 2008. E nem tudo são boas notícias. De 2008 a 2016, cerca de 340 mil pessoas saíram de Portugal e cerca de 220 mil pessoas entraram, com uma perda líquida de cerca de 120 mil pessoas. Centenas de milhares de desempregado Os portugueses fugiram para onde quer que pudessem encontrar trabalho, especialmente em Alemanha está dentro Reino Unido. Isto representa uma perda significativa – e talvez permanente – de capital humano.

no fim lá Reuters (Fevereiro de 2019): “Os Socialistas quase eliminaram o défice orçamental. Mas isto aconteceu em grande parte com um declínio acentuado na Investimentos públicos. Greves e protestos têm sido organizados por trabalhadores do sector público, desde guardas prisionais a professores e enfermeiros, para exigir melhores salários.

Será este o novo (?) caminho que a Itália deve seguir, como sugerem Favero e outros brilhantes professores de Bocconi? A Itália deveria fazê-lo autorizado Da União Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional como Portugal? Conseqüentemente, reduzindo ainda mais o custo da mão de obra, reduzindo CuidadoE obrigar a sua juventude a emigrar (como já está a acontecer) para pôr em ordem as finanças públicas? Graças a estas políticas, os populistas venceram por uma vitória esmagadora! Precisamos encontrar métodos alternativos (felizmente eles existem).