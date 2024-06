Seu com 5 euros por dia, tudo na agência

Dacia Duster, que oferta de junho (Media Press) – Ballbuster

O Dacia Duster pode ser adquirido com uma oferta verdadeiramente incrível: apenas 5 euros por dia para levar o SUV romeno para casa

lá Dacia espanador É um dos SUVs mais queridos pelos italianos: 1.334 inscrições em maioO carro é muito popular porque é capaz de atender a todas as necessidades de uma família. Espaçoso e confortavelmente equipado, é ideal para viagens longas, mas também consegue marcar presença na cidade graças às suas dimensões não tão exageradas.

Resumindo, bom para todas as ocasiões e também apreciado porque baixo custo, Como é o caso dos automóveis da montadora romena do grupo Renault. Além disso, o redesenho deixou o carro mais atualizado.

O Duster tem formato quadrado e fica alto para lidar com as estradas mais difíceis, e apresenta uma grade fina na frente com faróis longos, e na traseira lembra um pouco os grandes carros clássicos. Porém, o motor é muito respeitável: na versão híbrida, com notável economia de combustível, o carro é movido por um motor de 140 cavalos. Porém, no interior do habitáculo destaca-se o ecrã táctil de 10 polegadas, em sintonia com os automóveis premium maiores.

Dacia Duster, a oferta imperdível: este é o preço

No entanto, a versão mostrada é Novo Duster Expression 4×2 TCe ECO-G Com motor de 3 cilindros que gera 100 cavalos de potência e 170 Nm de torque para uma velocidade máxima de 166 km/h. O carro funciona com gasolina e GLP, o que é uma grande vantagem para os motoristas italianos, dado o preço do combustível verde.

Ao aproveitar o empréstimo, você paga 1.700 euros adiantados 36 prestações de 158,52€ cada Até ao pagamento final, também denominado valor futuro garantido, é de 14.338€. Os juros são de 3.344,7€, o crédito total é de 16.700€ e o valor total devido pelo consumidor é de 20.044,70€.

A promoção só se aplica ao desmantelamento de um automóvel cujo valor não exceda 2 euros (a partir de 0 euros claro) e que seja propriedade do comprador do carro novo há pelo menos um ano ou de um familiar enquanto este viver junto. para’A oferta é válida apenas até 30 de junho nas próximas.

Já existe uma lista de espera nos concessionários para poder usufruir desta oferta, tendo em conta que a oferta inclui uma contribuição estatal de 3.000 euros: um desconto que normalmente é válido até que se esgotem os fundos atribuídos pelo poder executivo neste ano 2024. Quanto aos carros elétricos já estava totalmente esgotado em apenas nove horas.