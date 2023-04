Joias Pandora para o Dia das Mães são o presente perfeito

Aqui estão as joias Pandora indispensáveis ​​para o Dia das Mães. Agora também estão com desconto!

o 14 de maio Aproximar! Se você está procurando o presente perfeito fazer por dia das Mães, Confira estes jóias PandoraPerfeito para agradecer a alguém que você ama.

Você deve saber que Pandora tem um seção dedicada Em todos os feriados importantes: Páscoa, Natal e até Dia das Mães. Em vez do habitual livro ou mala, Surpreenda-a com um pingente, colar ou pulseira Com mensagens calorosas e doces.

Este ano, no Dia das Mães, Pandora escolheu os deuses conjuntos de joias Está no grupo A Preço realmente com desconto: Basta ir ao site oficial e clicar na seção “dia das Mães“finalmente selecione”Conjunto de joias promocionais“.

Com certeza você encontrará o Presente perfeito para sua mãeLevar seu amor com ele para sempre. Aqui está a nossa escolha de os melhores combos presentes no grupo.

Dia das Mães – Pandora

Todas as joias do Dia das Mães Pandora contêm design muito elegante com Símbolos do infinito, corações e frases doces que vai celebrar a importância do vínculo com a mãe e com a família, como Definir minha própria mãe (preço 129,99 euros em vez de 168,00 euros).

Este grupo é composto por Pulseira do momento com fecho de coração (preço 59,00 euros) e ele Pingente Coração Infinito Charme Mãe Você é a perfeição Com pingente em forma de coração com infinito É trabalhado em vazado e banhado em ouro rosa. O coração é decorado na frente com pavê cor rosa e possuiinscrição “mãe”enquanto está gravado no verso em forma de disco 125 Frase “Pra mim você é perfeitoPerfeito para quem quer Comemore o amor com a mãe dele.

Comemore o amor infinito por sua mãe

Se você quer que sua mãe fique com você Sempre a teu ladoSelecione os grupo amor eterno (preço 89,00 euros em vez de 119,00 euros). O grupo é composto por Pulseira de coração com árvore genealógica (preço 69,00 euros) e a Clipes de corações entrelaçados (preço 25,00 euros) é capaz de converter um arquivo joia simples no símbolo de vínculo que você tem com seus ativos Ao mesmo tempo Diga obrigado a sua mãeA pessoa que fez de você quem você é hoje.

Se a família é tudo com o que você se importa, certifique-se deA importância dos laços familiares dando Coleção Amor Infinito (preço 89,00 euros em vez de 119,00 euros). Este é o conjunto realmente perfeito para oferecer no Dia das Mães de Pandora, composto por Colar coração infinito com pedras brilhantes (preço 69,00 euros) eles Brinco coração infinito com pedras brilhantes (preço 49,00 euros) em prata de lei 925 com coração aberto decorado com pedras brilham Ao longo da borda é símbolo infinito que envolve o coração. Este é o conjunto perfeito para contar à sua mãe Você a ama com todo o seu coração.