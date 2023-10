Um teste de força política de Conitarma se aproxima enquanto ele lidera um desafio entre Zanetti (Costa) e Grimaldi

Roma – Nem Beniamino Malti, nem Lorenzo Mattassina, nem Nicola Coccia, nem Paolo D’Amico ou Mario Mattioli. A corrida para a próxima presidência da Confitarma, descobriu a SHIPPING ITALY, poderá ver dois grandes nomes do calibre de Mario Zanetti (Costa Crocier) e Guido Grimaldi (Grupo Grimaldi) competindo. O primeiro é claramente apoiado por Costa, por petroleiros (com Novella e D’Amico na primeira fila) e vários genoveses; O segundo foi apreciado não só pelo Grupo Grimaldi, mas também por Caronte & Tourist, Ustica Lines, Visentini, Grimaldi Holding e outros players do mercado de Nápoles. As duas partes, a julgar também pelas posições em que os armadores associados se sentaram na sala da assembleia geral em Roma, pareciam bastante claras e claras. Se Zanetti e/ou Grimaldi forem verdadeiramente os próximos candidatos, será importante compreender em que direção os votos daquele grande segmento de membros que até agora preferiram não votar irão esperar, para identificar um candidato credível que estimule um amplo consenso . . .

Vale destacar a ausência dos três membros da comissão de nomeação devido à renovação da presidência da Conveterma na reunião romena: Paolo D’Amico, Nicola Coccia e Emanuele Grimaldi.

Enquanto aguarda a solução adequada para o seu próximo presidente, a Associação dos Armadores Italianos pode entretanto consolar-se com o conhecimento de que ainda tem demasiado peso político. Se o sucesso de qualquer assembleia geral for medido (também) pelo número de representantes do governo presentes e pela sua hierarquia, então aquela que acabou de ser organizada em Roma, no Salão da Confindustria, pode ser considerada um importante teste de força. O então primeiro-ministro Giuseppe Conte também participou pessoalmente na última reunião pública realizada no mesmo local em 2019; Desta vez estiveram presentes quatro ministros (estiveram presentes Gilberto Bechetto Frattin, Nello Musomeci e Matteo Salvini, bem como Adolfo Orso via videoconferência), bem como alguns vice-ministros (Rixi e Leo) e líderes das autoridades militares.

“Uma ligação à manobra económica dedicada à economia azul será escrita em conjunto com os actores marítimos para que haja uma lei-quadro para o desenvolvimento de Itália e da economia marítima”, anunciou Orso. Além disso, vangloriou-se de uma redução “de 60 para 7 dias no tempo de registo dos navios para evitar que os armadores escolham a bandeira polaca ou maltesa”, explicou o Ministro dos Negócios e Indústria de Itália.

Segundo Nello Mussomeci, “hoje em Itália há um novo interesse” pela política marítima e o especialista político previu que “estão a trabalhar num ministério marítimo que também tem competências administrativas”. Próximo Kibum (Comité Ministerial para a Política Marítima) será convocado até o final de novembro.

O ministro do Ambiente animou a plateia dos armadores ao falar do RCLE (Sistema de Comércio de Emissões), lembrando que o seu ministério “pediu para reconsiderar os métodos de implementação” do imposto ou pelo menos para poder “não aplicar penalidades”. É a “compensação potencial” de auxílio estatal que o governo fornecerá àqueles que são economicamente penalizados devido à distorção da concorrência com outros portos do Mediterrâneo. Bechetto Frattin, novamente a propósito do ETS, disse claramente que a Itália está a travar esta batalha na Europa em conjunto “apenas com Portugal, Espanha e Grécia”. Países com grandes portos de contentores e ferry no sul da Europa.

Durante o seu discurso, o presidente cessante da Confeterma, Mario Mattioli, abordou muito marginalmente o tema das dificuldades (com subsequentes tensões) na identificação do seu sucessor, observando que a Confederação é “uma associação pluralista e heterogénea”. Esses são elementos de força e complexidade. Sabemos que quanto mais numerosos e distintos são os casos, mais exigente é a síntese. Mas também sabemos que a síntese sempre foi feita e sempre será feita.”

No contexto europeu, em julho de 2023, a Itália ocupava o oitavo lugar em navios de bandeira e o sexto em serviço; No final de 2022, a frota mercante italiana contava com 1.255 navios, num total de 13,7 milhões de toneladas.

Mattioli tocou muitos alarmes com vários apelos às forças governamentais. A começar pelos navios inscritos no primeiro registo, “que estão a viver e a absorver o aumento gradual dos custos de transporte e necessitam de um sinal forte” do poder executivo. “Caso contrário, serão forçados a aumentar os preços para manter os actuais elevados níveis de serviço.”

Foram solicitadas à IMO “ações corretivas específicas para evitar penalizar os navios que param por longos períodos atracados” com referência aos indicadores Eexi e Cii.

Há também alarme sobre a entrada em vigor do sistema de troca comercial, que afectará “ferries em particular” com um “risco de retrocesso prejudicial” dos camiões do mar para a estrada. Relativamente ao novo incentivo ao transporte partilhado denominado “Transferência Modal Marítima”, a Conitarma solicitou a atribuição de “100 milhões por ano”, considerando insuficientes os 125 milhões acabados de obter ao longo de 5 anos.

Sobre o tema Green Shipping Deal, Mattioli afirmou: “Uma coisa é certa: neste momento não existe solução tecnológica para tornar o transporte marítimo livre de emissões” e, além disso, “a renovação da frota existente também estará condicionada pela restrições da capacidade de carga dos canteiros de obras.” No entanto, “A indústria naval italiana está trabalhando em uma transição energética: 3/4 dos navios na carteira de encomendas incluem combustíveis alternativos.” E na Itália, “é essencial que o país se equipa com a infraestrutura necessária para abastecer os navios com novos combustíveis.”

Mattioli referiu ainda que “2024 será o ano da prorrogação do regime facultativo de tributação fixa, o regime de imposto sobre a tonelagem”, enquanto para abrir os benefícios garantidos pelo Registo Internacional de Navios a outras bandeiras da Comunidade “falta apenas a assinatura dos decretos de implementação”.

Nas últimas páginas do relatório do Presidente cessante, houve também espaço para pedidos de “simplificação e modernização da regulamentação da nossa bandeira e código” para a navegação, tal como os armadores esperam, em matéria de trabalho marítimo, uma “simplificação regulatória”. “O acesso às carreiras marítimas representa uma barreira significativa à entrada dos jovens.”

