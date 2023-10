É hora de mudar para pneus de inverno: quando trocá-los e qual o custo total

Com o frio chegando, é hora de instalar os pneus de inverno. Quanto tempo temos para fazer isso e quanto isso nos custa?

Parece que não quer nos deixar novamente, neste verão interminável de 2023. Mas, eventualmente, o calor anômalo dissipou a perturbação, deixando espaço para temperaturas mais amenas.

O final do semestre de verão deste ano coincide com o período previsto na lei A obrigação de troca de pneus e instalação de pneus de inverno é ativada Em nossos carros. Mas como fazemos isso e, acima de tudo, qual é o custo da troca dos pneus do verão para o inverno? Quanto tempo temos para fazer isso? É isso que tentaremos entender.

Também este ano, como todos os anos, chegará um momento em que os motoristas terão de substituir os pneus de verão pelos de inverno. Ele é, por assim dizer, um Passar de barco é quase obrigatório. Isso se deve às temperaturas frias que exigem um composto de borracha que seja capaz de se adaptar melhor ao frio e suportar temperaturas mais baixas.

Pneus de inverno, pois requerem instalação

Na verdade, o barco de inverno não só suporta melhor as temperaturas deste período, mas também… Também garante maior ao controle Em condições onde o asfalto fica escorregadio devido ao clima desta estação. Desta maneira As distâncias de frenagem são muito mais curtas Assim, aumenta a segurança ao dirigir um carro.

Se prestarmos atenção, a moldura de inverno tem o símbolo de uma montanha e um floco de neve impressos. Como que para indicar que este pneu representa a solução ideal em estradas com neve graças… ao controle O que garante. Nos modelos mais recentes, nem precisamos instalar correntes para neve quando dirigimos na neve.

Quando devemos instalar pneus de inverno e quanto custam?

Mas quando é que a lei exige que mudemos para pneus de inverno? O prazo é 15 de novembromas Quem quiser pode instalá-los a partir de 15 de outubro. No entanto, aqueles que não desejam instalar pneus de inverno ainda podem cumpri-los. Contanto que você tenha correntes a bordo (Claro que o tamanho dos pneus instalados no carro é idêntico ao que está escrito no manual). O mesmo se aplica aos equipados com pneus de 4 estações, especialmente concebidos para garantir um bom nível de desgaste. ao controle Em todas as estações do ano, verão ou inverno.

E quanto aos custos? O custo de instalação de pneus de inverno varia de acordo com o revendedor de pneus. Em geral você chega na oficina com pneus já adquiridos O preço médio ronda os 10 euros por quadro. No total, então teremos que pagar por isso 40 euros para trocar pneus.