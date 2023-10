História, ironia e grande beleza. Exposições de arte em exposição na Fondazione Prada em Milão

Exibição Telas: 17 biombos dobráveis sim Para 21 rua Séculos, Com curadoria de Nicholas Cullinan, está em exposição na Fondazione Prada em Milão, de 26 de outubro de 2023 a 22 de fevereiro de 2024.

Localizada nos espaços do pódio, a exposição exibe mais de setenta obras que vão, como o título sugere, desde as tradicionais telas orientais dos anos 1600/1800 até reinterpretações modernas de artistas e arquitetos como Alvar Aalto, Le Corbusier, Pablo Picasso, Francis Bacon , e Carla Accardi, às criações site-specific de artistas convidados para a ocasião, como é o caso de Cao Fai.

Cenário projetado pelo estúdio de arquitetura Saná, ganha forma em um espaço contínuo no piso superior, onde há uma linha do tempo de cerca de quarenta telas; Já a galeria do térreo consiste em uma instalação labiríntica feita de formas semicirculares que se desdobram alternadamente entre transparências e cortinas. As persianas incluídas na estrutura da instalação respondem frequentemente a razões de conservação empresarial; Por outro lado, as partes transparentes, que lembram a forma de telas, jogam com o paradoxo de serem divisórias verdadeiramente reveladoras. Sete áreas temáticas estão divididas em: relativas ao Oriente e ao Ocidente; público Privado; telas divididas; Os quatro capítulos: espaço e tempo, pintura e abstração; Anúncio; O mundo dos designs de interiores. Paródia/Paradoxo.

A exposição posiciona imediatamente o ecrã como um corpo através do qual podem ser enquadrados diferentes temas, desde a relação entre presente e passado até à relação entre Oriente e Ocidente, multiplicando interpretações e desvios.

Por exemplo, na primeira seção está a tela Korovune A partir do século XVIII, assume particular importância como símbolo do período de comércio fértil entre o Japão e Portugal desde 1500. Korovune Em vez disso, significa navio negro, que é o termo pelo qual os japoneses definiam os navios ocidentais pintados de preto, e o artefato é identificado nanbanIsto é, o que distingue aquele estilo artístico japonês que se inspira no contacto com a Europa.

Entre as primeiras obras expostas encontramos também uma instalação Cao Fei, Biografia na tela (Milão), Consiste em uma tela verde e uma tela azul que é definida como papel de parede de alguns laptops e smartphones nos quais os papéis de parede animados são transmitidos. Faye propõe, portanto, uma evolução do conceito de “tela” com o objetivo de estimular a reflexão sobre como as telas digitais hoje se impõem de forma invasiva à experiência de vida globalizada, influenciando a experiência, do Oriente ao Ocidente.

Então a relação entre Oriente e Ocidente aparece nos seus aspectos mais espinhosos da obra No tempo, lugar ou situação para Goshka Macuga, ou seja, uma divisória/estante de três secções, com um design que lembra as estantes de bibliotecas modernas. Os livros expostos tratam de economia, política ou história, e a sua disposição fala da dificuldade da coexistência: a primeira secção inclui livros colocados em dois lados opostos, livros da Palestina e de Israel, a segunda da Rússia e da Ucrânia, e a terceira da China e da Ucrânia. Taiwan; Para cruzar as “fronteiras” estão alguns livros que parecem deslocados.

Em vez disso, encontramos um tipo de relação que muitas vezes se revelou particularmente complexa na história, entre as artes plásticas e as artes aplicadas. Tela desenhada para bacon francês. É uma tela de formato clássico com imagens de de Chirico que o artista criou em 1929, quando trabalhava como designer de interiores em Paris. O passado, que Bacon, durante um certo período, ao ingressar no sistema da arte contemporânea, tentou marginalizar para evitar vinculá-lo à arte decorativa.

Seguindo o mesmo tema encontramos uma tela com painéis bordados de 1860-1889 desenhada por ele William Morris Que ele fez Jane Morris E Elizabeth Borden Com as personagens de Lucrécia, Ippolita e Elena, os heróis do poema do século XIV O mito da mulher excelente Por Geoffrey Chaucer. O renascimento medieval e a estética pré-rafaelita são evidentes, com os pensamentos voltando-se imediatamente para o círculo de artes e ofícios inglês e a ideia maurícia da obra de arte universal e da igualdade das artes.

Seus trabalhos também enfocam a relação entre cultura “alta” e “baixa”. Francisco Oeste E com base em Laura Owens. Ambos estão localizados no último andar do pódio, enquanto o primeiro andar fica no último andar. uma tela 2010, fica a meio caminho entre a tela e a escultura, esta última, sem endereço 2023, mantém o prestígio das artes decorativas com delicados motivos inspirados na natureza em tons de azul e rosa.

A própria exposição propõe a coexistência de obras de grandes artistas como Pablo Picasso, Sol LeWitt, René Magritte, Man Ray, Yves Klein, Cy Twombly, Tony Coxe as obras de grandes arquitetos e designers históricos, como, por exemplo Banheira separada com isolamento acústico Em chapa metálica Janeiro de provérbio 1955, ou Tela de painel triplo Couro Art Déco dourado, madeira de ébano e detalhes em latão José Hoffman 1899, ou telas de madeira Alvar Aalto E Charles e Ray Eames. Um símbolo neste sentido é uma tela Giacomo Ballaum artista que sempre alternou entre telas e criações como jaquetas bordadas ou mesmo a tela exposta na galeria em suas pesquisas futuras.

Mas as inúmeras referências a Telas: 17 biombos dobráveissim Para 21rua Séculos Não termina aqui. A tela também pode ser considerada um elemento separador, distanciando-se da visão dos outros. Pode conceder intimidade, abrindo-se assim para outros mundos de significado. Portanto, há muito espaço para artistas que trabalhem na temática de gênero ou em reflexões relacionadas ao conceito de identidade.

como preço lisa, Em oferta com sem endereço A partir de 1922, uma tela conduz o espectador a um mundo inteiramente feminino, a um estúdio de arte habitado por mulheres que fotografam mulheres: o olhar masculino desaparece e surge um mundo de feminilidade.

Anthea Hamilton Pelo contrário, com Tela da vergonha 2023, transmite de forma muito física – através da utilização de objetos como cordas, tradicionalmente associadas à ideia de autoflagelação – um sentimento de insegurança e vergonha, bem como uma forte referência ao corpo graças à gama de cores usadas.

Marilyn Dumas Dedicou a sua investigação artística especificamente à representação da complexidade emocional e psicológica do homem e da sua existência em sociedade. Os personagens que desenha mostram os aspectos mais extremos da aventura humana, da vida à morte, da violência ao amor e até à sexualidade. Os temas de identidade e gênero que permeiam todas as suas obras aparecem nesta obra uma tela Em 1984, ao separar os personagens masculinos dos femininos, ficando os primeiros de um lado e os segundos do outro.

Mas este estranho objecto que constitui o centro desta exposição multifacetada e complexa também aponta para situações estranhas e paradoxais: é aqui que as obras de Elmgren e Dragst, Issa Genzken, Mona Hatoum. primeiro trabalho, uma tela A exposição de 2008 brinca com a relação entre o público e o privado: as fronteiras são confusas, a intimidade é ignorada e o visitante da exposição torna-se um voyeur. Ele pode sentir a presença do dono da tela, evocada por um par de jeans deixado por aí, ou espiar através de dois buracos na superfície da tela, ou até mesmo caminhar e descobrir um rolo de papel higiênico pendurado na parte de trás.

E também trabalhar Genzken É intitulado uma tela Mesmo neste caso a separação desaparece. Paradoxo: resta apenas um perfil tangível da tela e, em vez de separar o ambiente, enquadra parte do espaço.

Ele também está na onda do ridículo Divida o ralador O ano de 2002. Neste caso Hatoum propõe um ralador gigante como divisor, um objeto surreal, quase surreal, uma presença alienante, também completamente perfurada, que falha na sua finalidade divisora.

