Quem são os homens mais ricos da Itália? Aqui está o ranking da Forbes

O número de italianos manteve-se estável em relação aos números divulgados no início do ano Super bilionários listado na ordem em que você o colocou Forbes: Deve ser preciso 51 de um total de 2668. Por outro lado, os ativos registrados no final de 2022 diminuíram ligeiramente. Em nível global, Bernard Arnault, fundador, presidente e CEO da Lvmh, alcançou o valor mais alto ($ 180,5 bilhões em ativos) Para minar Elon Musk (segundo com $ 162,9 bilhões) de dólares). Jeff Bezos, da Amazon (US$ 109,9 bilhões), foi colocado em terceiro lugar pelo chefe do Adani Group, Gautam Adani.

italianos

Primeiro lugar na Itália para John Ferreroúnica gestora da famosa indústria de confeitaria (ativos no valor de US$ 35,3 bilhões), que subiu da 40ª para a 30ª colocação no ranking global em relação ao início de 2022.

Bem atrás de você, bem atrás dele Giorgio Armani. O estilista e fundador da casa de moda de mesmo nome viu seu patrimônio cair nos últimos anos: de US$ 8,9 bilhões em 2020 para US$ 7,7 bilhões em 2021, até US$ 6,6 atualmente. O segundo lugar da Itália corresponde ao 356º lugar no ranking mundial (no início do ano era o 323º).

Terceiro lugar para Silvio Berlusconi. Os ativos que cresceram no ano passado (US$ 7,6 bilhões contra 5,3 em 2020) diminuíram em 2022 e se estabilizaram em 6,5 bilhões: em comparação com os últimos meses (327º lugar), ocupa a 385ª posição no ranking da Forbes.

Proprietário da Empresa Farmacêutica Minarini Massimiliana Landini Aleotti Ainda está em quarto lugar na Itália. Os ativos de 5,3 bilhões, abaixo dos 9,4 registrados no início do ano, passaram da 256ª para a 479ª.

filho do enzo Ferrari PieroO vice-presidente e dono de 10,2% da empresa fundada pelo pai, além de chefe do Grupo Ferretti (fabricante de iates de luxo), vê seu patrimônio cair de 5,5 para 4,8 bilhões, mas sobe no ranking de 705º para o 558º lugar.

Em sexto e sétimo lugar na Itália Patrick Bertelli E a Miuccia Pradaque lideram a famosa gigante da moda: com ativos de 4,5 bilhões, ocupam 601º e 603º lugares, respectivamente, no ranking da Forbes.

Sérgio Stefanatochefe do grupo homônimo que produz frascos de vidro para medicamentos, especialmente para vacinas, sobe de 1,9 bilhão no início do ano para os atuais 4,4: de 29 na Itália para o oitavo lugar, enquanto no mundo ocupa a 626ª posição .

nono Giuseppe DeLonghichefe da fabricante de eletrodomésticos de mesmo nome: com ativos de 4 bilhões, ocupa a 683ª posição no mundo

Agosto E a Jorge Perfetti Estou em décimo lugar. Embora não estejam mais diretamente envolvidos na gestão do Perfetti Van Melle Group, que controla as marcas Mentos, Chupa Chups e Goliath, além de Brooklyn, Vigorsol e Happydent, eles possuem ativos de US$ 3,9 bilhões, o que os coloca na 704ª posição .

Décimo primeiro lugar, com as mesmas origens em relação aos irmãos perfeitos Luca Garavogliachefe da Campari (719ª do mundo). Gustavo Denegrichefe da DiaSorin, empresa que produz reagentes usados ​​nos anos da Covid, tem ativos de US$ 3,7 bilhões (761 no mundo).

A primeira aposta no ranking é Giuliana: com patrimônio de 3 bilhões, é a 17ª na Itália e a 952ª no mundo. 25º lugar John Elkann: Com ativos de 2 bilhões, o CEO da Exor está em 1.452º lugar no ranking mundial. O ex-presidente do Inter Massimo Moratti, graças ao controle da Saras, alcançou o 30º lugar na Itália e 1.781 no mundo (patrimônio de US$ 1,6 bilhão).