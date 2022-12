5G, é o quanto os países da UE estão cortejando os telefones chineses Huawei e Zte

Oito países da UE, com Alemanha e Itália na liderança, compraram mais de 50% de sua tecnologia da China para redes 5G. Artigo de Tino Oldani para Italia Oggi

Assim como Ursula von der Leyen anunciou que a Comissão da UE no próximo ano Você participará do lançamento do portal global, Um plano de investimentos em países não europeus, com África na liderança, no montante de 300 mil milhões até 2027 para fazer face à Rota da Seda e à penetração das tecnologias chinesas, um estudo revelou que oito países da União Europeia, entre os quais a Alemanha, a Holanda e Itália, para estabelecer redes 5G (o padrão de quinta geração para telecomunicações ) Até agora, eles compraram mais de 50% das tecnologias de fornecedores chineses, em primeiro lugar Huawei, o gigante chinês banido pelos EUA e Grã-Bretanha.

Isso significa que separar as economias ocidentais da China, que se tornou um dos principais pontos da política dos EUA, especialmente no campo tecnológico, não foi bem-sucedido na Europa, com poucas exceções.

O estudo, conduzido pela consultoria de telecomunicações Strand Consult, com sede em Copenhague, calculou a parcela de tecnologia chinesa comprada até agora para 5G por 31 países europeus. Oito ultrapassam a marca de 50%: Chipre 100%, Romênia 76, Holanda 72, Bulgária 65, Áustria 61, Alemanha 59, Itália 51. Os países com menos de 50% incluem: Suíça 43, Irlanda 42, Finlândia 41, Polônia e Espanha 38, Portugal 34, Bélgica 30, Grécia 25, França 17. Onze países não adquiriram tecnologias 5G chinesas: Dinamarca, República Checa, Suécia, Noruega e os três estados bálticos Lituânia, Estónia, Letónia, Malta, Luxemburgo, Eslováquia e Ilhas Faroé .

No ranking, o Reino Unido surge com uma quota de 41%, resultado das compras das tecnologias Huawei e ZTE que ocorreram antes de, em julho de 2020, o governo britânico, chefiado por Boris Johnson, impedir que as empresas telefónicas britânicas continuassem para comprar tecnologias Huawei, até 2027 para remover essas tecnologias de redes seu 5G. A decisão foi tomada, na época, principalmente como um protesto contra a repressão de Pequim à ex-colônia de Hong Kong, e apenas secundariamente para alinhar a Grã-Bretanha e os Estados Unidos na proibição da Huawei, cujas tecnologias são suspeitas de potencial espionagem.

Comentando o estudo, John Strand, fundador da consultoria que leva seu nome, não escondeu sua antipatia pela Huawei: “Depender das redes de telecomunicações chinesas corre o risco de ser mais perigoso do que depender do gás russo. Pregar na Europa é mais fácil do que praticar. Uma decisão que parece espelhar a recente posição de Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão da União Europeia e chefe do antitruste europeu, que em 10 de novembro exortou os países da UE a “reduzir sem demora e com rapidez os riscos associados às empresas de telecomunicações. “para 5G”.

Um convite que fiz explicitamente sobretudo à Alemanha, país que, segundo o estudo dinamarquês, constitui “um hotspot para a Huawei na Europa”. Vestager especificou: «Um certo número de países concordou com a diretiva europeia, mas não foi implementada. Não só a Alemanha, mas também a Alemanha.

Com efeito, em 2020, os países da União Europeia aprovaram a “5G Security Toolbox”, que visa reduzir a dependência tecnológica de “fornecedores de alto risco” para futuras redes de telecomunicações, com o objetivo de atingir a Huawei e a sua rival chinesa Zte. Essa indicação corrigiu, mas não anulou, uma diretiva anterior da UE emitida em março de 2019, na qual a Comissão da UE não colocou nenhum poder de veto sobre a Huawei em questões de segurança cibernética, mas deixou os estados individuais livres para agir com base em riscos específicos para a segurança nacional. segurança.

Na prática, há uma colcha de retalhos legislativa na União Europeia cheia de brechas, graças à qual a Huawei foi muito rápida em vender suas tecnologias para países que se moveram primeiro na construção de redes 5G. Entre os mais rápidos está a Holanda, que completou sua rede 5G em tempo recorde, com 72% de tecnologia Huawei. Igualmente rápida foi a Deutsche Telekom, a maior operadora alemã, que não só trabalhou com a Huawei na fase inicial do seu rollout 5G, como manteve durante anos uma parceria estratégica com a gigante chinesa, que foi estipulada em 2019 com a benção de Angela Merkel. .

O governo alemão só recentemente definiu um quadro legal que permite a ação no campo da segurança cibernética, mas apenas se os ministros relevantes assim o desejarem. Resultado: no mês passado, o ministro da Economia, Robert Habeck, se opôs à compra de uma fábrica alemã de semicondutores (Elmos) pela Silex, subsidiária sueca da chinesa Sai Microelectronics. A viragem é talvez mais visível do que real, o que não impediu Schultz de se deslocar a Pequim para se encontrar com Xi Jinping, o primeiro líder europeu a fazê-lo após a afirmação do líder chinês no poder.

Ainda um tema de cibersegurança, em 2019 a Itália, sob pressão dos Estados Unidos (Donald Trump), aprovou uma lei para dar ao governo poderes especiais (“golden power”) para proteger empresas de interesse nacional. Poderes duas vezes exercidos pelo Atlântico, Mario Draghi, para impedir que grupos chineses comprem duas empresas italianas, Lpe (circuitos integrados) e Robox (robótica). Adolfo Orso, o novo ministro da Indústria, prometeu fazer o mesmo para “defender as empresas italianas de alvos estrangeiros, com a China e a Rússia à frente”. No entanto, permanece o fato de que mais da metade da rede 5G da Itália é baseada em tecnologias chinesas. Voltar não parece previsível ou fácil no curto prazo.

O artigo foi publicado em italiaoggi.it