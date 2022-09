“A Europa das sanções tem a obrigação de ajudar os italianos a pagar suas contas de eletricidade e gás”

. pressione o ponto Líder da Liga Matteo Salvinique falou aos moradores de Roveritan sobre as eleições políticas marcadas para 25 de setembro.

Matteo SalviniDepois de saudar o público, lembre-se de como A Liga é o bastião da autonomia e como ela não está em questão. Em seguida, determine que um dos problemas de hoje é Caros ContasMencionado: “Porque estou com raiva, porque toda a Europa está interferindo nas contas: o governo francês interveio para bloquear as contas, o governo alemão interveio para bloquear as contas, Espanha, Portugal, Grécia, Croácia, Romênia. Todos estão tomando medidas para interromper a eletricidade e contas de gás. (…) Ação Hoje em contas de eletricidade e gás é necessário. A Europa impôs sanções seis meses atrás à Rússia para parar a guerra? Sim, sanções à Rússia param a guerra? Não. Queremos avançar Vamos avançar com sanções, mas a Europa impõe sanções que, em vez de prejudicar os russos que começaram a guerra, coloca em dificuldades milhões de italianos. É dever da Europa sancionar ajudar os italianos a pagar suas contas de eletricidade e gás. ”

Um grupo de torcedores ontem em Riva del Garda no comício Salvini

Falando, o líder da liga destacou como A centro-direita está atualmente na liderança em toda a Itáliarepito como O compromisso do partido e da coligação em ajudar a população em dificuldade através de intervenções múltiplas, diretas e direcionadas.

Em outra passagem de seu discurso, Matteo Salvini disse: Ela agradeceu ao Trentino por ser uma das regiões que, no difícil período da pandemia, permitiu que seus alunos fossem à escola em sua presença. Também falamos sobre a importância de remover o número limitado e os testes de admissão das faculdades da universidade de medicina e saúde devido à escassez de pessoal médico.

Tendo tocado também no tema da agricultura, ele repetiu como O setor é importante para a economia italianaE a Matteo Salvini Ele enfatizou como a Lega coloca a questão da segurança no centro e como o Estado deve partir da escola, da educação cívica, do esporte para evitar fenômenos associados a crimes juvenis.

“Trentino é uma terra extraordinária, é minha segunda casa, estou lá desde que tinha um ano de idade e espero vir aqui toda a minha vida. (…) disse o dirigente da Liga do Norte que, depois de entreter os seus adeptos com algumas brincadeiras, concluiu: “Gostaria de um país, não de milagres, mas com menos trabalho, mais segurança, mais crianças e um pouco mais de tempo livre para aproveitar a vida que é o presente mais bonito do mundo. Viva Rovereto, viva Trentino, viva La Liga. Viva o Rovereto, viva o Trentino, viva a La Liga.” Obrigado a todos e vamos vencer”.

Carlos Alberto Ribeiro