Em alta no mercado de carros usados. “Os preços aumentaram 33%”

Comprar um carro novo tornou-se um verdadeiro obstáculo. Tempos de espera eternos, listas de preços cada vez maiores, acessórios que não podem ser encontrados devido à falta de semicondutores.

A solução mais óbvia? Concentre-se em carros usados, mesmo que sejam novos ou não muito longos. Mas aqui também vem a má notícia. O mercado de carros usados ​​experimentou um verdadeiro boom, o que levou a um aumento significativo dos valores a serem investidos e, ao mesmo tempo, à redução da disponibilidade de carros devido à alta demanda. Se até alguns anos atrás o mercado de carros usados ​​era um prenúncio de “bons negócios” para o motorista, hoje tudo está se tornando mais complexo e caro.

Aumento de 20% em um ano

Usando os números do índice Agpi que mede os preços dos carros usados ​​à venda no AutoScout24 e leva em consideração os veículos usados ​​que foram postados há menos de 18 semanas e um valor inferior a € 250.000, os aumentos no ano passado ultrapassaram 20% e em três anos a média o custo aumentou até 33%. “Restrições de estoque e demanda persistentemente alta do consumidor – diz Sergio Lanfranchi, think tank AutoScout24 – levaram a um aumento contínuo nos preços de venda de carros usados, mesmo nos primeiros sete meses de 2022. De acordo com o Índice de Preços AutoScout24, o valor médio de um carro usado carro em julho era 2022 limite é de cerca de € 21.600, o equivalente a +21,7% em relação ao mesmo mês do ano passado e +33,6% em relação a julho de 2019. Para os comerciantes, mesmo no atual cenário de distribuição, a Internet tem se mostrado o ideal ferramenta para maximizar as oportunidades de vendas e compras, especialmente com ferramentas que são úteis para manter o mercado sob controle, todos os dias, por meio do monitoramento de dados de oferta e demanda.”

Disponibilidade na agência

É claro que a falta de carros novos e um foco maior em carros usados ​​mudaram a disponibilidade de revendedores. Conforme confirmado pelo levantamento realizado pelo Centro de Estudos de Frota e Mobilidade, o estoque médio de carros usados ​​da concessionária, ao longo dos dez anos analisados ​​(de 2012 a 2021), passou por fortes oscilações que o levaram a atingir seu mais alto nível. 89 unidades em 2017 e um mínimo de 50 unidades em 2021.

Outro fato interessante vem do tempo gasto. De 2012 a 2014, o estoque de carros usados ​​está em estoque há uma média de 84 dias. De 2015 a 2020, os dias foram reduzidos para 73 dias (2,3 meses). Em 2021, pelo mesmo motivo analisado acima, foi reduzido para 59. Traduzido? Se no início do período o armazém girava 4,4 vezes por ano, no ano passado a velocidade aumentou para 6,2 vezes.