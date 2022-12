O novo Kia Niro, segurança e sustentabilidade ambiental: o carro está entre os finalistas do Carro do Ano 2023

Apenas 7 carros são finalistas de 27 candidatos: o vencedor do Carro do Ano de 2023 será anunciado no início do próximo ano no Salão Automóvel de Bruxelas

Está tudo pronto para conceder o prestigiado prémio “carro do ano” E logo de cara vem uma grande mudança: ao contrário de outros anos em que a cerimônia de premiação foi realizada em Genebra, na Suíça, este ano o evento permanecerá na Europa, mas mudará de local.

Na verdade, será o grande palco do Bruxelas Na Bélgica (exatamente o Salão do Automóvel) para receber este desafio entre carros em 13 de janeiro de 2023 com Anunciando o vencedor: Apenas um dos Jeep Avengers, o Kia Niro, o Nissan Ariya, o Peugeot 408, o Renault Austral, o Subaru Solterra/Toyota BZ4x e o Volkswagen ID serão nomeados Carro do Ano.

Hoje focamos em um O carro é o campeão absoluto da mobilidade elétrica: o novo Kia NiroApós o sucesso da primeira edição, continuará a oferecer a combinação perfeita de design moderno, conforto tecnológico e desempenho de direção muito alto. A estreia coincidiu com a introdução da marca no mercado europeu de veículos elétricos, enquanto a atualização é sobre o desejo de desafiar todos os outros concorrentes.

Resumindo o carro em duas palavras? Segurança e sustentabilidade ambiental. Mas para o novo Kia Niro é preciso mergulhar nos detalhes com prazer. A começar pelo novo design de interiores, construído com materiais sustentáveis: conforto Para uma experiência de condução perfeita, também e sobretudo relativamente para sistema de som (que agora isola mais o ruído externo).

Todas as novidades do novo Kia Niro

E vamos aos motores: o Kia Niro está no mercado Versão 100% elétrica plug-in e híbrida plug-in. A significativa eficiência de combustível foi ainda melhorada pela ideia de aumentar a pressão do sistema de injeção de combustível, otimizando a caixa de câmbio e a inclusão de alguns rolamentos de esferas e cabeçotes que melhoraram as características de refrigeração do veículo. READ Plástico: por que é tão complicado reciclá-lo?

Notícia importante também relacionada ao novo Caixa de velocidades automática (Reverse apenas graças ao motor elétrico, há uma economia de peso de mais de 2 km) e a bateria de 8,9 kWh a 11 kWh na versão híbrida plug-in para autonomia ideal para viagens diárias de pelo menos 65 km com condução elétrica . Quanto a O Novo Niro 100% elétrico tem autonomia de 460 quilômetros A bateria pode ir de 10% a 80% de sua carga em cerca de 40 minutos.

Finalmente, você quer saber por que O novo Kia Niro pode ganhar o prêmio de “Carro do Ano”? Direção mais responsiva, plataforma de última geração de alta tecnologia (K-Platform) capaz de acomodar cada um dos três sistemas de transmissão eletrificados e medições aprimoradas do conforto da mão do motorista e do passageiro e capacidade de carga que varia de 1392 100% elétrico litros a 1445 híbrido elétrico.