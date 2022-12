Andrea Presti: “A experiência no Mr. Olympia 2022 foi positiva. Pretendo me reciclar e fazer a cultura do fisiculturismo crescer na Itália.”

Nos últimos dias, foiedição 2022 para “Sr. Olímpia(É organizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, dentro da estrutura do Planet Hollywood), o mais importante evento internacional (Circuito IFBB Pro) dedicado a um cientista Musculação. Pelo segundo ano consecutivo, 28 anos após a aparição da última atleta italiana, ela representou nosso país André Presti (fechar-se)que desafiou os grandes nomes do setor Aula de Musculação “Aberta” (ou seja, sem limite de peso), foi conquistada, para constar, pelo iraniano de 35 anos Hadi Choban.

“A viagem aos Estados Unidos, que me qualificou para o segundo Mr. Olympia consecutivo, terminou com um balanço pessoal muito positivo. Entre outras coisas, o Mr. Olympia teve o maior número de atletas inscritos na história da competição. 38 campeões de mais de 17 países se qualificaram na classe de culturismo “Aberta” (mais de 212 lbs). Em termos de classificação, terminei entre os vinte e cinco primeiros, graças a uma excelente condição na corrida (também uma melhoria definitiva em relação à edição anterior, ed.) … Além disso, a proximidade do público americano (incluindo os cidadãos agora residindo na América) e a imprensa especializada. Nos Estados Unidos, o fisiculturismo sempre recebeu muita atenção, principalmente se você comparar com o que está acontecendo em nosso país. A perspetiva, para 2023, é de me requalificar, mas sobretudo, de continuar a crescer. Mais um ano de experiência será necessário para tentar subir no ranking mundial. Este objetivo é combinado com o desejo de promover a cultura do fisiculturismo na Itáliaanunciado azul André Presti.

a 35 anos campeão de Brescia (originalmente de Val Camonica, criado no judô quando jovem, antes de escolher o fisiculturismo) Ele conquistou a qualificação para o troféu principal mais importante do mundo ao vencer, nos últimos meses, “Mr. Big Evolution Pro“, ainda na classe aberta de culturismo, em Portugal (Estoril), sob a orientação do treinador Mauro Sassi.