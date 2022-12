Borsa Italiana, sessão suspensa de 27 de dezembro de 2022

Desempenho decente dos estoques de petróleo. Sinal de menos, no entanto, para Monte dei Paschi di Siena. Tom positivo para Leonardo e Juventus

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus confirmado na região positiva.

às 14h15 FTSEMib Subiu 0,29%, para 23.946 pontos, após atingir a máxima intradiária de 24.081 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações A alta foi de 0,32%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,65%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,47%).

a bitcoins É pouco menos de $ 17.000 (pouco menos de 16.000 euros).

a Spread BTP-Bund Caiu abaixo de 210 pips, com o rendimento do BTP de dez anos voltando para 4,55%.

EU’euro Caiu abaixo de $ 1.065.

Desempenho positivo das ações do setor petrolíferoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em fevereiro de 2023) voltou a US $ 80 por barril.

Cadê? Aumentou 0,68%, enquanto Saipem Você ganha 1,08%.

desempenho negativo de Monte dei Paschi di Siena (-1,43% para €1,9398). O Sienese Institute informa que recebeu a decisão final do Banco Central Europeu sobre os requisitos de capital que devem ser cumpridos a partir de 1º de janeiro de 2023. Em particular, o banco deve cumprir o requisito de capital global do SREP de 10,75%, enquanto o mínimo a exigência é geralmente Geral em função da taxa CET 1 igual a 8,8%. O Monte dei Paschi di Siena indicou que, a partir de 30 de setembro de 2022, pode contar com um índice de ações ordinárias de nível 1 de 15,7%. Acresce que, na sequência do aumento de capital de 2,5 mil milhões de euros, o BCE retirou a proibição de distribuição de dividendos, substituindo-a pela obrigação do Monte dei Paschi di Siena de obter autorização prévia da autoridade de supervisão.

está dentro Flutua em torno da paridade (+0,06% a 5,104€). A gigante elétrica anunciou que assinou uma linha de crédito rotativo de € 12 bilhões com um grupo de instituições financeiras dedicadas a cobrir as necessidades de cobertura adicional das atividades de comercialização nos mercados de energia da Enel e Enel Global Trading.

leonardo Uma valorização de 0,79%, para 8,14 euros. O Aerospace Group informa que o Departamento de Defesa dos EUA exerceu a opção de produzir e entregar o quarto lote de 26 helicópteros TH-73A no valor de US$ 110,5 milhões.

focar em JuventusNo dia em que for convocada a assembleia de acionistas para aprovar as demonstrações financeiras do exercício social de 2021/2022. Título do clube Juventus 1,46% de sal A €0,3194, após algumas paragens por desvio excessivo.

não salte Sistemas CivitanovaApós o encerramento da sessão de 23 de dezembro de 2022, com queda de 19,1%, após revisão de algumas metas financeiras para o ano de 2023. diminuir em 1,27% A um preço de 3,49 euros.