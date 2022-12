Carros elétricos? Para o chefe da Toyota, eles não vão controlar o futuro

Ouça a versão em áudio do artigo

Akio Toyoda cabeça toyota, confirma mais uma vez que o carro elétrico não é a solução definitiva para o automóvel. Confirmando suas considerações, expressas por ocasião da apresentação da nova picape Hilux na Tailândia, ele parece soar o alarme diante dos prazos que se aproximam e já anunciados como, por exemplo, os previstos pela Comunidade Européia para parar o calor produção desde 2035.

A maioria silenciosa é contra

“As pessoas envolvidas na indústria automotiva hoje são uma maioria silenciosa”, explicou Toyoda, “e é essa maioria silenciosa que se pergunta se os carros elétricos são realmente a única opção. Mas eles acreditam, em vez disso, que esta é a tendência de momento e, portanto, eles não podem expressar esse conceito em voz alta. Até que a resposta correta exata se torne clara, certamente não devemos nos limitar a apenas uma opção.

O ideal é ter muitas soluções

Toyoda então expressou sua crença de que o melhor caminho a seguir seria desenvolver várias tecnologias de propulsão diferentes, incluindo versões híbridas e plug-in, bem como carros movidos a hidrogênio. Há uma escolha que, como explica o próprio chefe da Toyota, já está sendo parcialmente implementada, apesar de as maiores montadoras do mundo terem se comprometido firmemente a A mobilidade do futuro é totalmente elétrica.

Intolerância cresce entre construtores e mídia

Toyoda também reconheceu que seus esforços contínuos para transmitir seu ponto de vista às partes interessadas e representantes dos governos nacionais têm se mostrado assustadores, mas eles estão começando a receber mais apoio não apenas dos participantes da indústria automobilística, mas também entre os representantes da mídia e, portanto, é possível chegar a conclusões diferentes das previstas. , com calendários e prazos extremamente próximos.

A maior parte dos lucros vem do calor

“Há dois anos, eu era o único que fazia esse tipo de declaração”, comentou Toyoda na época, “enquanto algumas das maiores montadoras do mundo já haviam assumido compromissos radicais com os veículos elétricos, ainda que fosse a produção de motores de combustão interna que gerasse a maior parte dos lucros necessários para financiar planos de expansão em carros elétricos.