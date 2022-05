Cavalleri di Parabiago com duas escolas europeias no projeto Erasmus que eleva a fasquia para as mulheres

Por ocasião do Dia da Europa, segunda-feira, 9 de maio o Escola Secundária Cavalieri em Parabago encerrar o dia Projeto Erasmus “Sim, uma mulher pode! não se preocupe “ Com a última reunião em Biblioteca Cívica por Brisa. O evento contou com a presença de alunos e professores de duas escolas participantes do projeto com o Parabiago Institut,IES Politécnic em Palma de Mallorca (Espanha) e Escola Secundária de Moura (Portugal). 14 alunos das três escolas tiveram a oportunidade de fazer intercâmbio com os seus pares no estrangeiro: em particular, 5 alunos de Cavalieri viajaram para Portugal durante algumas semanas, enquanto uma rapariga esteve alojada em Espanha. “Foi uma ótima experiência – disseram os estudantes italianos que estavam no exterior. Chegamos sem conhecer o idioma e sem ninguém saber, mas os alunos e professores nos ajudaram a nos acomodar e nos fizeram sentir em casa.”

Iniciado em novembro de 2019 com a primeira reunião em Palma de Mallorca, o projeto se concentrou em Avanço das mulheres e promoção da igualdade de gênero, que os alunos discutiram em uma série de encontros presenciais e on-line nos últimos três anos, durante os quais produziram vários trabalhos em colaboração entre si. As crianças se reuniram on-line em várias ocasiões, como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres em 25 de novembro, o Dia da Mulher em 8 de março e o Erasmus Day em 14 e 15 de outubro. Além disso, o status da Internet permitiu que eles se comunicassem com muitas mulheres bem-sucedidas em vários campos, do esporte à economia, que contaram sua história.

Durante o quarto e último encontro presencial, os alunos do Instituto Parabiago entrevistaram seus colegas espanhóis e portugueses, perguntando como era para as mulheres em seus países e como elas se encontravam na Itália. “Nós amamos especialmente o povo da Itália – Estudantes estrangeiros anunciados no coro -. Mesmo em nosso país, há muito que precisa ser melhorado em termos de mulheres.” Em seguida, os meninos expuseram seus trabalhos em grupos mistos de italianos, espanhóis e portugueses, que deram uma visão geral das condições das mulheres a nível econômico, político e social em diferentes países europeus (Suécia, Polônia, Holanda, Finlândia e países bálticos ).

Para coordenar o projeto Liceo Cavalleri foi Maria Giovanna Colombo, ex-professora de inglês do Instituto e embaixadora Erasmus. Colombo explicou: “Estes encontros ajudaram os meninos a entender que homens e mulheres devem ter direitos e possibilidades iguais – explicou Colombo -. Vocês alunos são o futuro e podem mudar as coisasO diretor da escola também esteve presente no palco, Chiara Lanzani: “Eu realmente aprecio este projeto porque Como mulher que trabalha e tem família, sei como é difícil equilibrar os dois – disse o gerente. No ano passado, ainda houve muitos assassinatos de mulheres, o que significa que ainda há um longo caminho a percorrer.”

A palavra foi então passada aos representantes das duas escolas europeias, que se disseram “orgulhosas de fazer parte deste projeto tão importante, e os nossos alunos estão muito envolvidos. Essa experiência vai ensinar muito não só para as crianças, mas também para nós mesmos como educadores.” Entre os presentes estava o Professor de Educação Física Cavalieri, Vittorio Millarinique viajou com estudantes para Espanha e Portugal e que nesta ocasião quis “agradecer do fundo do coração a todos estes homens por estas experiências maravilhosas”.