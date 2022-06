Italiana Stock Exchange, comentando a sessão de hoje (14 de junho de 2022)

Uma sessão tensa para os títulos do setor bancário, após a forte correção verificada nas últimas sessões. Recuperação de Saipem. NEXI está entre os piores do FTSEMib

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Fique na área negativa, após uma tentativa de rejeição (irrealista) no início da sessão. Assim, as bolsas de valores do velho continente, Confirma a continuação da tendência de queda por três sessões. Segundo Pierre Ferret – analista técnico da ActivTrades – os investidores temem que as políticas monetárias dos bancos centrais possam comprometer o crescimento econômico global (já sob pressão de questões geopolíticas), enquanto a recessão se aproxima em muitos países no médio e longo prazo. “Sem sinais de desaceleração nos fatores negativos do mercado (guerra, inflação crescente, vírus) A atual tendência de baixa das ações deve continuar em junhoO especialista especulou.

São 13h00 FTSEMib Caiu 0,84% para 21,34 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 21.616 pontos e um máximo de 22.166 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram A queda foi de 0,89%. tendência negativa também chapéu médio FTSE Italia (-1,3%) para A estrela do FTSE Italia (-1,69%).

o BTP-Bund spread Ele se expandiu para 250 pontos depois que o rendimento dos títulos italianos de 10 anos atingiu 4,15%.

o Bitcoin Caiu para menos de US$ 22.500 (menos de € 21.500).

EU ‘euro Está de volta abaixo de US$ 1.045.

Nervoso sentado em ações do setor bancárioApós a correção acentuada nas últimas sessões.

Banco de papel Regista um decréscimo de 2,65% para 1,6 euros.

Muito mal Banco BPM (-1,5%).

. desempenho positivo UniCredit (+ 1% para 9.581 euros).

As ações do setor de petróleo flutuamDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em julho de 2022) chegou a US$ 122 o barril.

recuperação de Saipem (+4,43% até €40,06)Depois de deixar 14,8% no chão no dia da reversão das ações. A empresa de engenharia anunciou que assinou um Memorando de Entendimento com o Grupo Trevi para colaborar no desenvolvimento conjunto de dois projetos de perfuração de poços de fundação de grande diâmetro para parques eólicos.

Nixi Regista uma queda de 3,03% para 7.288 euros, após uma pausa devido ao excedente negativo. A empresa anunciou que assinou um acordo de venda ao Grupo Euronext para a componente tecnológica que atualmente opera as operações da MTS (principal plataforma de negociação de rendimento fixo da Euronext) e da Euronext Securities em Milão. O preço será pago em numerário e ascende a cerca de 57 milhões de euros, sujeito às habituais correções de fecho.