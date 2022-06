Fater, joint venture de 30 anos entre Angelini Industries e Procter & Gamble

Pescara, 13 de junho – (Adnkronos) – Fater é a empresa que desenvolveu o mercado de fraldas e absorventes higiênicos na Itália e junto com os italianos com marcas históricas como Pampers, Lines e Ace, presentes em 3 de cada 4 famílias italianas . Um marco histórico único na Itália: 30 anos de joint venture igualitária entre Angelini Industries e Procter & Gamble, acionistas que fizeram da Fater líder no mercado italiano de produtos absorventes e um importante player no mercado europeu de produtos para cuidados domésticos.

Este resultado foi alcançado graças a um compromisso contínuo com a inovação e um forte impulso para a sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. A Fater, empresa italiana fundada por Francesco Angelini em Pescara em 1958, representa hoje a unicum no cenário nacional e internacional, um modelo de negócio que conseguiu reforçar os dois espíritos que a compõem: a cultura de gestão e marketing de uma das maiores multinacionais bens de consumo, P&G, fundiu-se com a criatividade e inovação de empresas italianas pioneiras, como a Angelini Industries.

Duas realidades complementares conectadas por valores compartilhados que focam a atenção nas pessoas, consumidores, colaboradores e cidadãos. Em um mercado como o mercado de higiene doméstica e pessoal, avaliado na Itália em 12,6 bilhões de euros, as marcas Fater estão entre as 5 maiores em valor de vendas. O volume de negócios da Fater, no exercício 2020-2021, ascendeu a 874 milhões de euros, o que evidencia uma tendência positiva nos últimos dois anos.

Hoje Fatir é uma realidade com 1.600 colaboradores, dos quais 1.123 trabalham em fábricas e 130 investigadores e técnicos trabalham na área da inovação tecnológica. Possui 4 unidades de produção: Pescara, Campochiaro, Porto (Portugal) e Gebze (Turquia). No primeiro local, produz 4,5 bilhões de peças por ano (Linhas, Pampers, Lines Specialist), enquanto as outras três fábricas produzem um total de 157 milhões de garrafas de murta. Por ocasião do 30º aniversário, Fater apresenta sua nova imagem, projetada para acompanhar o futuro da empresa nas próximas décadas.

O novo logotipo atesta a transformação em curso e foi meticulosamente desenvolvido para descrever uma empresa cada vez mais aberta e em diálogo com o mundo exterior, comprometida com a inovação e ao mesmo tempo um tema ativo para a sociedade e o meio ambiente por meio de suas marcas. Contemporaneidade, abertura e inclusão são os princípios orientadores para o desenvolvimento da Fater que o novo logotipo quer comunicar.