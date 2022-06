Biden em crise aguarda ação do Fed – La Vos de New York

“Não interferirei nas decisões do Federal Reserve, mas abordarei o problema do crescimento dos preços direcionando a transição da economia para um crescimento estável e constanteAssim, Biden falou em 31 de maio de seu plano para combater a inflação que agora acelera acima de 8,6% nos Estados Unidos e mais de 7,3% na União Europeia.

Isto continua:Em janeiro de 2021, quando assumi o cargo, a recuperação parou e o Covid saiu do controle. Em menos de um ano e meio, os planos econômicos e de vacinação do meu governo contribuíram para a recuperação mais forte da história recente. O mercado de trabalho é o mais forte desde a Segunda Guerra Mundial, com 8,3 milhões de novos empregos, a queda mais rápida na taxa de desemprego de todos os tempos, e milhões de americanos conseguiram empregos com melhores salários.“Tudo isso é verdade, mas agora há uma guerra que reforçou as pressões ascendentes sobre os produtos energéticos pelo fato de já acontecer desde antes da invasão russa. E os efeitos colaterais causados ​​pela epidemia.

A respeito disso Seçõesgrupo de trabalho mentalCPI central, que que são levados em consideração pela Reserva Federalreserva geral para as suas opções de política monetária. Na verdade, o cursor em questão aumentado em 06% ao mês ou mais, 6% ao ano. os preçosA energia cresceu além 3,9%, E a nutrientes em 1,2%.

O coquetel mortífero foi lançado por Lagarde, que acrescentou, à explosão americana, a decisão de parar de flexibilização quantitativa na compra de títulos públicos de países em dificuldade como Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia, além disso, ele também anunciou o aperto da política monetária em julho e setembro o próximo. Nesse ponto, a corrupção começou nos mercados e Wall Street enviou o primeiro sinal Em 8 de junho com uma gota -0,86%Enquanto O S & P500 fechado com – 1,08% para 4.116 pontos. Em 9 de junho, o índice Dow Jones registrou queda de -1,94% para 32273 pontos, enquanto O S & P500 Fechado com o Dow Jones A -1,94% a 32,273 pontosEnquanto O S & P500 fechado com –2,38% a 4.018 pontos. atuaçãoPior Ormance para Nasdaq A -2,75% em 11.754 pontos. Em 10 de junho, o índice Dow Jones perdeu 2,73% em 31393 pontos, enquanto O S&P500 perdeu 2,91% para 3.901 pontos. O pior de tudo com a NASDAQ -3,52% em 11.340 pontos. finalmente ontem Dow Jones em – 2,79% E a O S&P500 subiu -3,88%.

Mesmo nessas horas Dow Jones Ele sempre teve uma marca negativa A -0,43% e a Nasdaq para mim + 0,36% Ambos estão na fase preliminar após fortes perdas nos dias anteriores. E não aumentou mesmo após o discurso de Biden na Filadélfia, prevendo a reunião do Fed de 15 de junho. EU ‘vinculado pressione Ele descreveu a situação hoje:Wall Street tropeça hoje Terça-feira, em sua primeira negociação depois de mergulhar em um mercado de baixa por temores de que a alta inflação levará os bancos centrais a controlar demais a economia..“

E a Biden hoje Aperte o vínculo mais forte e mais forte Com o trabalho organizado com a visita oficial para o acordo AFL-CIO na Filadélfia, onde declarou: “Sou um presidente leal do sindicato e tenho orgulho disso. Wall Street não construiu este país, mas os sindicatos construíram a classe média. Se aqueles que trabalham em Wall Street entram em greve, ninguém percebe isso… Se você atacar, tudo para… Eu não quero punir ninguém, mas bilhões de pessoas têm que pagar mais impostos. Um bilionário não pode pagar menos impostos do que um professor…”

Com este impulso populista, o presidente está tentando melhorar você índices de aprovação que sofreu um duro golpe No fim vezes. Biden está confortável em conspiração AFL-CIO, realizada a cada quatro anos, é onde os líderes sindicais acompanham que eles estratégia. O sindicato é composto por 57 sindicatos filiadosSão 12,5 milhões de trabalhadores e motoristas A partir de Liz Schullera primeira mulher presidente do sindicato, que substituiu a líder sindical de longa data Richard Tromkaque morreu no ano passado. R foi encontrado.Gentilmente, o presidente dos Estados Unidos conheceu uma nova geração de sindicalistas em A Casa Branca, disse eleAs principais empresas cuja força de trabalho buscará se juntar ao sindicato são apoiadas e apoiadas por um empurrão no Capitólio que permite que os funcionários da empresangress para se juntar à guilda. Devemos lembrar que o apoio de sindacati foi decisivo para sua vitória em S.A flutuação dos principais números nas eleições de 2020.

Hoje, no entanto, o presidente da Filadélfia enfrenta uma mistura explosiva: inflação extremamente alta e um custo cada vez maior do dinheiro, que, muito provavelmente, aumentará ainda mais ao longo do ano.ano, o que levará a um aumento subsequente dos juros para a dívida pública Americano. Sem esquecer o muito provável abrandamento do consumo e de investimentos, o que pode resultar em uma grande quantidade de respiração difícil em diferentes empresasE a Possível flexão no trabalho E a o famílias EUA em dificuldade.

No entanto, quanto mais o acordo da Filadélfia continuar, e Biden aguardar a decisão do Fed sobre as taxas, só então ele decidirá se colocará a mão em um plano potencial contra essa tempestade perfeita nos EUA, mas que terá o pior. Arqueologia na Europa e em todo o Ocidente.