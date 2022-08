Sole 24 Ore – Goldman Sachs em turbulência, Inter à venda? Oaktree decidiu…

Diz-se que o Goldman Sachs está prestes a enviar um teaser para potenciais investidores (ou seja, documentos com dados confidenciais) relacionados à Inter de Milão

A atual situação econômica e financeira do Inter não faz nada além de liberar rumores persistentes sobre o futuro do clube. Suning Ele reiterou repetidamente seu desejo de continuar liderando a empresa, mas as condições parecem realmente insustentáveis ​​a longo prazo.