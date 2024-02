O novo regulamento europeu entra em vigor

Por conseguinte, é essencial para a União Europeia Estabelecer um quadro regulamentar coordenado Gerenciar todo o ciclo de vida das baterias existentes no mercado. No entanto, tenha cuidado, o novo regulamento aplica-se a todos os tipos de baterias, não apenas às encontradas em carros eléctricos (mesmo às importadas e não apenas às produzidas na UE).

As baterias serão um dos fatores-chave para o desenvolvimento sustentável Mobilidade verde, energia limpa e neutralidade climática. Espera-se que a demanda aumente rapidamente nos próximos anos. Em particular, o mercado de baterias para veículos eléctricos irá crescer.

Economia circular

Com o novo regulamento, a União Europeia decidiu atualizar a legislação sobre a gestão de resíduos de baterias e adotar novas medidas destinadas a proteger o ambiente e a saúde das pessoas. Tudo isto prevenindo ou reduzindo os impactos negativos da produção e gestão de resíduos. Estas são etapas essenciais para alcançar uma economia circular e com impacto neutro no clima, bem como para a independência estratégica a longo prazo da União Europeia.

As disposições previstas no novo regulamento, segundo a União Europeia, “Será capaz de criar oportunidades económicas importantes, aumentando as sinergias entre a economia circular, as políticas energéticas e climáticas, os transportes, a indústria e a investigação, protegendo o ambiente e reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa.“.

Então, mais detalhadamente, o que diz o novo regulamento? A legislação estipula Requisitos de fim de vida, incluindo objetivos e obrigações de montagem, objetivos de recuperação de materiais e obrigações de responsabilidade estendida do produtor.