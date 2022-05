Desde quando e o que você faz

O serviço de proteção aprimorada está chegando ao fim; De fato, a partir de 1º de janeiro de 2024, o serviço deixará de existir e, portanto, será obrigatório assinar um contrato com um dos vários fornecedores de eletricidade e gás na Itália.

o fim de Serviço de proteção aprimorado: Para quem ainda não o fez, terá de ir a mercado livre até 1º de janeiro de 2024. No entanto, muitos questionam se é apropriado exigir um Contrato com fornecedor de eletricidade e gásespecialmente pelo fato de que o Serviço de Proteção Avançada foi criado especificamente para garantir Preços mais baixos aos usuários. No entanto, ultimamente, o ajuste parece ter sido invertido. Vamos ver juntos em detalhes.

Faturamento: o fim da maior proteção a partir de 2024

o Serviço de proteção aprimorado e a Regime de Pauta Aduaneira Fundado porAutoridade Reguladora de Energia, Redes e Meio Ambiente (ARERA) criado para garantir aos consumidores de Preços mais baixos daqueles que ele sugeriu Fornecedores de eletricidade ou gás subordinar Mercado Livre. No entanto, este serviço está chegando ao fim: na verdade, começou A partir de 1º de janeiro de 2024, o Serviço de Proteção Avançada deixará de existirAssim, para quem ainda não o fez, será necessário celebrar um contrato com um dos vários fornecedores locais existentes.

A boa notícia é que eu Preços em alta Os últimos meses foram bem sucedidos As ofertas isentas de impostos são mais baratasonde os fornecedores, em concorrência uns com os outros, podem propor contratos com eles Preços fixos por 12 meses.

Para confirmar esta reversão também apropriada dados IstatEm abril, os bens não regulados de energia aumentaram 29,8% em relação ao mesmo mês de 2021, e os regulados, 64,3%.

Concluindo, o mercado livre parece funcionar melhor em tempos de aumentos acentuados de preços como os atuais. Isso se deve ao fato de que em Serviço de proteção aprimorado Tarifas de gás e eletricidade Atualizado a cada três meses Com base no preço de atacado de gás natural e eletricidade. O resultado é que quando Os preços da energia sobem, as contas sobem.