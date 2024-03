Menos tempo para apresentar declarações fiscais em 2024, e é por isso que precisamos agir rapidamente

Menos tempo para apresentar uma declaração de imposto de renda de 2024. Nem todos perceberam esse resultado após o anúncio dos novos prazos de submissão Modelo de renda 2024. Na verdade, nem sempre é dado o peso adequado ao modelo de rendimento que é percebido como aquele fornecido apenas pelos trabalhadores independentes.

Porém, devemos lembrar que este é o modelo que também é utilizado por empregados e aposentados na maioria dos casos Faça acréscimos ou correções À declaração já apresentada ou, ainda, utilizada por quem se esqueceu de entregar 730 nos prazos.

Na verdade, a temporada publicitária termina com Prazo para envio do formulário de rendimentos A declaração é considerada atrasada ou omitida especificamente pela contagem do prazo de envio, que é a data prevista para a declaração de rendimentos.

Menos tempo para apresentar uma declaração de imposto de renda de 2024

Obviamente, quem preenche a declaração de rendimentos para a declaração anual tem menos tempo do que no ano passado. Na verdade, o prazo para envio deste formulário de declaração ao órgão fiscal foi antecipado.

Inicialmente estava previsto um prazo para o Formulário 730 e a declaração de rendimentos, fixado em 30 de setembro de 2024. Depois, para ajustar o prazo de entrega da declaração de rendimentos ao prazo de aceitação da proposta de conciliação de dois anos com os números de IVA dos credores, Prazo máximo para envio O modelo de renda foi transferido para 15 de outubro.

Na verdade, freelancers e profissionais terão 15 dias a menos Para entregar a declaração junto com o formulário de rendimentos, a última data até o ano passado foi marcada para 30 de novembro. Mas esta mudança afecta todos os contribuintes. Vamos ver por quê.

Consequências da expiração antecipada do modelo de renda

Conforme mencionado, as consequências deste arquivamento de 15 dias afetarão a todos, mesmo aqueles que normalmente usam o Formulário 730 para declarar seus rendimentos anualmente.

Embora seja sempre possível, ainda em 2024, entregar um 730 suplementar até 25 de outubro, este formulário permite corrigir erros ou omissões cometidos num 730 já expedido, mas apenas nos seguintes casos:

rendimento excedente declarado;

Taxas dedutíveis ou taxas dedutíveis esquecidas ou contabilizadas em menor proporção;

Correção ou inserção de dados relativos ao agente retentor de impostos.

Para todos os outros tipos de erros ou omissões, até o ano passado era possível enviar Modelo de renda corretiva Até 30 de novembro. Este ano até receitas corretivas podem ser enviadas 15 de outubroOu seja, antes da integração.

Na mesma data também será possível enviar o formulário Renda adicional e complementar.

Os prazos também estão mudando radicalmente Modelo de renda atrasada. De acordo com a lei, um anúncio é considerado atrasado se for enviado dentro de 90 dias do prazo originalmente previsto. Até o ano passado, um anúncio era considerado tardio se fosse enviado até 28 de fevereiro (dentro de 90 dias a partir de 30 de novembro), a partir deste ano Declaração tardia só poderá ser apresentada até 13 de fevereiro de 2024após esse prazo O anúncio que não foi veiculado foi excluído.