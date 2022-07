Auto-isolamento da Alemanha na Europa em caso de emergência de gás

A Europa não é mais o que era: a Alemanha não pode mais impor sua vontade hegemônica e até mesmo o eixo franco-alemão não existe mais. Nos últimos dias, o chanceler alemão Olaf Schulz tentou um truque típico do conceito egoísta alemão de solidariedade europeia: forçar 26 outros países a reduzir o consumo de metano em 15% para fornecer a Berlim esse gás em condições desesperadoras de energia, por sua culpa. Tudo com a cumplicidade da alemã Ursula von der Leyen, chefe da comissão que fez cumprir essa diretriz.

O raciocínio era claro e não era novo: a Europa deve pagar pelos erros de Berlim, mesmo erros flagrantes e injustificados, como tornar-se totalmente dependente do metano russo como nenhum outro país fez. Tudo por causa de uma estratégia míope que – como em todos os outros arquivos tratados pela Alemanha – a economia no lugar da política.

Na verdade, o gás russo era o mais barato, tanto que a Alemanha quase descartou a extração de metano que custava mais investimento (e agora é tarde demais para consertá-lo).

Uma revolta imediata da Grécia, Espanha, Portugal e França que não dependem pelo menos do metano russo, que se veriam empurrados em termos de estagnação econômica cortando seus fornecimentos de metano para serem lançados em Berlim devido a um erro geopolítico. e ainda é alemão.

A notícia é que no Conselho Europeu de Ministros da Energia de terça-feira, a Alemanha se viu isolada, um sinal dos tempos, a França não veio em seu socorro (pelo contrário) e a presidência da República Tcheca intermediando uma solução. Satisfaz a todos, exceto a Alemanha, que sofreu um revés em vários níveis.

Concretamente, os 27 países estão agora comprometidos, mas apenas no final, como veremos, a fornecer 30 bilhões de metros cúbicos de metano em vez dos 45 assumidos pela Comissão e Berlim. A diferença de 15 bilhões é exatamente o que a Alemanha pretendia extrair às custas de outros países.

No entanto, Olaf Schultz também sofreu um revés em outros níveis. A decisão sobre um possível corte emergencial não será do comitê, mas do conselho, e não mais a pedido de três países, mas de cinco. Por fim, 10 países, incluindo os estados bálticos, as ilhas, Espanha e Portugal ficarão isentos do corte.

O resto será alcançado, mas apenas se a emergência for votada por maioria qualificada, reduzida em não mais de 15%, mas apenas 7% se puderem preencher suas reservas para 80%. O percentual que satisfaz o ministro italiano Roberto Cingolani, que cumpre esse critério, pois exatamente 7% é a redução já decidida pela Itália de forma independente.

Uma solução de mediação de cima para baixo, como sempre, aparentemente preserva a unidade dos países europeus, mas na verdade deixa a Alemanha à mercê de seus erros energéticos e com más perspectivas para o próximo inverno. Mas sobretudo, a solução que testemunhou pela primeira vez a nível político o isolamento da Alemanha e a sua incapacidade de impor a sua linha à União Europeia.