Os EUA estão passando por uma recessão técnica com -0,9% do PIB. Na Piazza Avary há um efeito trimestral

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Piazza Avary se destaca entre bolsas de valores europeias Por outro lado, na sequência do novo aumento da taxa máxima pelo Federal Reserve. Os mercados estão apostando que o establishment central dos EUA pode agora desacelerar o ritmo de aperto da política monetária, também com o PIB caindo no segundo trimestre e a economia dos EUA entrando em recessão técnica, está fazendo uma nova avaliação com cuidado. Onda de contas trimestrais. O Federal Reserve reiterou na quarta-feira seu compromisso de trazer a inflação de volta para 2%, enfatizando que a política monetária será atualizada em cada cúpula e também será avaliada à luz de seu impacto na economia. o FTSE MIB Milanis registra melhor desempenho do dia com resultados trimestrais acima das expectativas Grupo IVECOE a Stilants E a Stmicroelectronics. também apareceu Moncler Graças a dados de balanço melhores do que o esperado.

PIB dos EUA caiu 0,9% no segundo trimestre

No front agregado, o PIB dos EUA no segundo trimestre de 2022 recuou a uma taxa anualizada de 0,9% em relação aos três meses anteriores, ante estimativas de alta de 0,3%. É o que desponta da primeira leitura divulgada pelo Departamento de Comércio após -1,6% da leitura final do primeiro trimestre. Então a economia dos EUA entrou em uma recessão técnica. Os gastos do consumidor, que representam 69% da economia dos EUA, aumentaram 1% após +1,8% no primeiro trimestre.

Começo fraco em Wall Street

sentado Wall StreetOs investidores procuram dados de ganhos de grandes empresas e empresas de tecnologia. As gigantes da tecnologia Amazon e Apple divulgarão lucros trimestrais após o fechamento dos mercados. Antes da abertura, a empresa-mãe do Facebook, Meta Platforms, caiu 4,4% depois de registrar sua primeira queda de lucro em sua história. A Qualcomm perdeu quase 4% após silenciar as perspectivas de vendas. A Ford, cuja receita ontem foi 50% superior às expectativas, caiu 1,7%.

A recuperação do mercado chinês empurra a Moncler

Voltando à Piazza Afari, resultados e indicadores melhores do que o esperado da teleconferência estão impulsionando as ações da Moncler. Na quarta-feira, após o fechamento dos mercados, a Moncler anunciou que fechou o primeiro semestre com um lucro líquido de 211,3 milhões de 58,7 um ano antes, graças a uma vantagem fiscal excepcional de 92,3 milhões para a reorganização do imposto sobre o valor da pedra. Marca da ilha. O lucro antes de juros e impostos totalizou 180,2 milhões, com incidência na receita de 19,6%, ante 92,82 milhões no primeiro semestre de 2021 e margem de 14,9%. A receita consolidada no período foi de 918,4 milhões, um aumento de 46% a câmbio constante em relação ao mesmo período de 2021 e 62% em relação ao primeiro semestre de 2019. Esses números estão “acima das expectativas”, explicaram os analistas da Equita, que , no entanto, apararam suas estimativas de ganhos para 2022 e 2023 devido à incerteza no contexto macroeconômico. A teleconferência de apresentação do relatório semestral também revelou que o mercado chinês continua crescendo e que atualmente não há sinais de desaceleração da demanda.

Stellantis e Ivece são recompensados ​​com contas melhores do que o esperado

O impacto trimestral também está na Stellantis que encerrou o primeiro semestre com lucro líquido de 8 bilhões, alta de 34% em relação ao mesmo período de 2021, receita líquida de 88 bilhões, alta de 17% em relação ao ano passado, graças aos fortes preços líquidos, veículos mix e efeitos cambiais positivos. A Equita observa que Stellantis foi melhor do que o esperado “embora os volumes tenham sido menores em todo o grupo, exceto na América do Norte, graças ao fato de que o mix preço/produto e o efeito adequado da taxa de câmbio mais do que compensaram os negativos”. Os especialistas do Banca Akros também apontam que as contas da Stellantis mostram “margens extremamente fortes e fluxo de caixa livre” e estão acima do consenso. A Iveco também se saiu bem, graças aos dados do balanço e ao aumento do guidance em 2022. A Iveco, em particular, elevou sua previsão para o EBITDA consolidado, que agora deve ficar entre € 400 e 420 milhões (de € 350 para 370 milhões) e na receita líquida das atividades industriais, espera-se um crescimento de 3%-4% em relação a 2021 (de 0-3%).