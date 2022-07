Abruzzo compartilha com trabocchi – ekuonews.it

Pescara – é um património real, histórico e cultural, como poucos falam do mar. É a pesca que com sua vida e histórias é um símbolo dos tempos e lugares de cada país. No âmbito do projeto Intereg Europe – Cherish, que inclui uma área de cada um dos nove países participantes, o concurso de fotografia “Tradições e Património das Comunidades Caçadoras”, uma viagem internacional pela história, valores e tradições de um território diferente , foi promovido.

Um caminho através de fotos para descobrir os gestos, atividades, paisagens, tradições e património da comunidade piscatória local, para descobrir e afirmar as extraordinárias ‘contemporâneas’ e ‘características comuns’ na Europa do trabalho, gestos, rituais e tradições do ‘ “pessoas” do mar que correm o risco de desaparecer.

Vice-presidente da Região de Abruzzo e Assessor de Agricultura e Pesca Emmanuel imprudente, desejava desesperadamente, através do desenvolvimento local e ao serviço da economia piscatória, caracterizar esta presença uma actividade que faz parte dos mais importantes activos da nossa região. Uma homenagem ao trabalho de um pescador de mais de mil anos, que hoje enfrenta uma importante série de desafios relacionados à sustentabilidade econômica e ambiental, inovação e segurança.

Mais de trezentas fotografias foram recebidas de Itália, Alemanha, Finlândia, Letónia, Holanda, Portugal, Espanha, Grécia e Chipre. Para a Itália, a região especificamente envolvida é Abruzzo, incluindo inundações, pesqueiros e locais de pesca que muitas vezes ainda estão intactos. O júri internacional selecionou cinco imagens para cada país: cada região ficou com o seu primeiro lugar e entre estas foi selecionado o vencedor final.

Em seguida, foram recolhidas 32 fotografias numa exposição itinerante entre os vários países participantes, e na próxima sexta-feira, 29 de julho, a exposição será inaugurada, às 10h30, na sede da Flag Costa em Pescara, na margem norte da Rua Paolucci em Pescara.

Além da foto vencedora de Abruzzo, também serão exibidas as outras quatro fotos selecionadas. A exposição reúne diferentes olhares e sensibilidades, capazes de captar o movimento ou a luz específica de uma paisagem, mas com o denominador comum de promover a ação humana e a força com que as comunidades caçadoras mantêm a fé nas suas tradições.

Não é por acaso que a exposição chega a Pescara, no local patrocinado pela Fundação Genti d’Abruzzo, exatamente nos dias da festa de Santa Andréa, que a Marinha sente com tanta força.

A exposição permanecerá aberta nos dias 29, 30 e 31 de julho, das 18h à meia-noite; De 1 a 7 de agosto das 18h às 20h.

As fotos também serão exibidas em Francavilla e Giulianova em agosto e setembro.