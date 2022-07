Amazon e Apple não decepcionam, um quarto supera expectativas

Amazonas E a maçã Eles não decepcionam e, embora mostrem sinais de desaceleração, estão fechando o período de abril a junho Acima das expectativas e avança para Wall Street. Cupertino encerra seu terceiro trimestre fiscal com receita de US$ 83 bilhões. As ações da Urile caíram 10,6%, para 19,4 bilhões, no pior trimestre desde julho-setembro de 2020, antes do lançamento do iPhone 5G.

“Vemos bolsões de fraqueza aqui e ali, mas esperamos que a receita aumente em setembro”, diz o CEO Tim Cook. A receita do iPhone – o motor de crescimento da Apple – subiu 2,8%, muito mais do que os -2,5% que analistas esperavam, enquanto gargalos nas cadeias de produção pesaram em iPads e Macs. Na China, Cupertino se saiu muito melhor do que o esperado e registrou uma contração limitada, apesar dos bloqueios. “Os resultados continuam a demonstrar nossa capacidade de administrar o negócio, apesar do ambiente operacional desafiador”, destaca o CFO, Luca Maestri. Apesar de seu segundo trimestre consecutivo no vermelho – dois bilhões de abril a junho – a Amazon está voando para Wall Street, onde pode ganhar até 15% nas negociações após o expediente. A receita aumentou 7%, para US$ 121,1 bilhões. Para o terceiro trimestre a receita é esperada entre 125 e 130 bilhões de dólares. “Apesar das pressões inflacionárias nos custos de energia e transporte, estamos avançando em custos mais gerenciáveis ​​- destaca o CEO Andy Gacy. Também estamos vendo uma aceleração na receita à medida que continuamos a melhorar o Prime para nossos clientes, investindo em velocidade. de entregas e aumento Os benefícios.”