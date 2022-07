Um excelente campus baseado na sustentabilidade

O projeto European University Network que começou em 2020 é agora uma realidade: ‘União Europeia’ – Aliança de Universidades Europeias para Sustentabilidade, Crescimento Responsável, Educação Inclusiva e Meio Ambiente“, A Universidade de Parma é um dos seus fundadoresÉ de ontem, Uma das quatro novas alianças aprovadas pela Comissão Europeia no âmbito do trabalho “Universidades Europeias” do programa ERASMUS+ 2021/2027.

“Um resultado muito importante, que é muito satisfatório – Comentários do Presidente da Universidade de Parma Paulo André -. EU GREEN é uma iniciativa com enorme potencial de desenvolvimento internacional de toda a nossa comunidade universitária, visando a sustentabilidade em todas as suas formas e visando uma ação coletiva não só entre universidades, mas entre regiões: uma excelente oportunidade de crescimento para todos os parceiros envolvidos. ”

Coordenado pela Universidade da Extremadura (Espanha), Existem nove universidades parceiras na EuropaAlém da Universidade de Parma, o Carlow Institute of Technology (Irlanda), a Universidade Otto von Guericke em Magdeburg (Alemanha), a Universidade de Angers (França), a Universidade de Évora (Portugal), a Universidade de Gävle (Suécia ), a Universidade de Dean Oradea (Roménia) e a Universidade Ambiental e Ciências da Vida de Wroclaw (Polónia). O objetivo comum é criar um Um Espaço Europeu de Ensino Superior sustentável em todas as suas dimensões como prioridade (Ensino, Pesquisa, Terceira Missão, Vida Estudantil e Internacionalização): Uma rede que visa atender melhor os alunos e suas regiões, trabalhar em conjunto para aumentar e aprimorar a sustentabilidade e enfrentar os principais desafios sociais identificados nos Objetivos de Desenvolvimento da Sustentabilidade (ODS) do Nações Unidas, e promover o crescimento de uma sociedade mais equitativa e o desenvolvimento de uma economia mais equilibrada e um meio ambiente mais sustentável.

Se a reunião entre os reitores for em Angers em setembro de 2021 – Prosseguir Paulo André – Aceitou a vontade das instituições parceiras de apoiar o crescimento da rede mesmo na ausência de aprovação, e agora a formalização na comunidade confirma a sua qualidade e marca a sua existência, o que é um reconhecimento muito importante”. Um verdadeiro “gasto” de Bruxelas, com o qual a Comissão demonstra a sua vontade de apoiar o desenvolvimento de um “Campus Europeu” em que estudantes, professores e professoras, investigadores, investigadores e pessoal técnico administrativo possam circular livremente nas atividades e modelos de formação, investigação e gestão futura e participação.

Para a Universidade de Parma, o desenvolvimento do projeto foi acompanhado pelo delegado das redes universitárias Giorgio Pelosi Em cooperação com um grupo de trabalho especialmente preparado composto pelos vice-reitores da Universidade Roberto FornariE a Sarah Rainieri E a Fabrizio Stortipelo representante de relações internacionais William e Lippelo Diretor Distrital de Educação, Internacionalização e Serviços Estudantis Ana Maria Bertapelo chefe da unidade de internacionalização Alessandro BernazoliA partir de Elena Rashiani Da Unidade de Planejamento Educacional e Garantia de Qualidade e por Theunel Lugo Arendelle, Ermelinda Ferraris E a Loredana Giannolini unidade de internacionalização. Junto com eles, toda a universidade tem feito grandes esforços para definir linhas programáticas com outros parceiros europeus.

A presença de Parma também contará com a participação ativa de outras importantes realidades regionais que, em várias capacidades, mostraram sua vontade de cooperar ativamente: a Região Emilia-Romagna, a Província de Parma, o Município de Parma, a Autoridade de Supervisão Financeira, Parilla, “Parma io ci ci ci sto!”, Chiesi Farmaceutici, Fundação Cariparma, Federação de Industriais de Parma, Grupo Dallara, Feiras de Parma, European College Foundation.