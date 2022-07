Bolsa de Valores Italiana, comentando a sessão de hoje (26 de julho de 2022)

As ações bancárias estão em vermelho, após o colapso do gigante suíço UBS: BPER Banca e Banco BPM ruins. Estoques de petróleo em alta

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Consolidação na área negativa. Isso foi relatado por Pierre Ferret, analista técnico da ActivTrades O indicador STOXX-50 permanece bem orientado, já que os preços continuam sendo negociados em torno de 3600 pips sem sinais de baixa de curto prazo à vista. O especialista especulou que “uma quebra clara dessa resistência poderia elevar rapidamente o mercado para 3.665 pips e até 3750 pips por extensão”.

São 15h30 FTSEMib Perdeu 0,89% para 21.193 pontos após oscilar entre um mínimo de 21.146 pontos e um máximo de 21.371 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram A queda foi de 0,92%. Também sinal de menos para chapéu médio FTSE Italia (-1,28%) para A estrela do FTSE Italia (-1,03%).

o BTP-Bund spread Confirmado em 240 pontos, depois que o rendimento dos títulos italianos de 10 anos caiu abaixo de 3,35%.

o Bitcoin Ele flutua em torno de US $ 21.000 (cerca de 20.500 euros).

EU ‘euro Ele caiu abaixo de US $ 1015.

Títulos do setor bancário em vermelhoapós o colapso da gigante suíça UBS, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022.

UniCredit perde 1 ponto percentual (-0,95% para 8,586€). Hoje, a Diretoria do Instituto, presidida por Andrea Ursel, se reúne para analisar os resultados do segundo trimestre de 2022; Os dados serão enviados em 27 de julho, antes da abertura da Piazza Avary. De acordo com o consenso dos bancos de investimento, o instituto liderado por Andrea Ursel deveria ter fechado o segundo trimestre de 2022 com um lucro líquido de 908 milhões de euros (valor médio). A margem de corretagem deverá ser de 4,49 mil milhões de euros (valor mediano), enquanto o resultado operacional líquido é estimado em 1,55 mil milhões de euros, após reduções nos empréstimos de 535 milhões de euros. CET1 é indicado como 14,2%.

mau desempenho para Banco de papel (-2,63%) H Banco BPM (-2,64%).

As ações do setor de petróleo flutuamDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em agosto de 2022) subiu para US$ 98,5 por barril.

Saipem Fica vermelho e perde 0,57% para 0,7388 euros, no dia em que o Conselho de Administração se reunir para apreciar os resultados do primeiro semestre de 2022; Os dados serão enviados em 27 de julho, antes da abertura da Piazza Avary.

Um sinal de mais, em vez disso, para Onde você está (+0,54% para € 11,122) H Tenaris (+0,2% para € 12.705).

Altura fracionada de Atlântida (+0,58% até € 22,59). A S&P Global elevou o rating atribuído à empresa de “BB” para “BB+”; A perspectiva é estável.