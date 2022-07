Mario Draghi foi realmente o homem milagroso para a Itália?

A Itália está cheia de viúvas inconsoláveis. Felizmente, os cônjuges mortos sofrem apenas em um nível político. Atrás governo Draghi Ele caiu nas tensões na maioria, a mídia e os partidos (não todos) falam de uma “página vergonhosa” para a Itália. Não há dúvida de que o primeiro-ministro cessante e cessante é uma figura respeitada, confiável, respeitada e respeitada no mundo. Ele era o homem certo na hora certa dirigindo um carro Banco Central Europeu, especialmente para nós italianos, isso certamente não está em questão. Ser competente e ter visão das coisas, isso também não pode e deve ser negado por ninguém. Mas julgue um governo por seus resultados, não pela reputação de quem o dirige. Procuremos entender pelos números o que esses números ele nos deixa como legado, lembrando que nem sempre é possível carregar todos esses números nas costas do primeiro-ministro suplente. O governo não faz isso Gerencia A economia está em um sistema de livre mercado, mas o dirige.

Contas públicas debaixo da minha bicicleta

Vamos começar com Contas gerais. Em fevereiro de 2021, Mario Draghi entrou no Palazzo Chigi e encontrou uma dívida pública de 2,644 bilhões. Em maio deste ano (últimos dados disponíveis), ele deixou em 2,756 bilhões. Um aumento de mais de 110 bilhões, equivalente a cerca de 6 pontos do PIB. De certa forma, é inevitável devido à necessidade de lidar com uma pandemia antes e depois da guerra. Mas não custa escrever que mesmo o governo Draghi não ficou sem ação Conta improdutiva. Se chegarmos ao bônus do psiquiatra ou ao bônus do spa, temos que nos fazer algumas perguntas. Enquanto isso, o déficit fiscal caiu de 9,6% em 2020 para 7,2% em 2021. Para este ano, a meta do governo de 5,6% deve ser cumprida.

e eternidade Espalhar? Antes de Draghi, quando Giuseppe Conte estava à frente do governo e não era concebível que ele fosse demitido em breve em favor do ex-banqueiro central, era de cerca de 120 pontos no máximo. Nos dias em que Draghi aceitou a tarefa de formar um governo, ele caiu abaixo de 90 pontos. Em junho, antes das tensões políticas, havia subido para mais de 250 pontos. A culpa é do primeiro-ministro? Claro que não, mas está mudando as condições monetárias. Mas Espanha e Portugal, enquanto isso, se beneficiaram de margens muito menores. Em algum momento, até a Grécia. De certa forma, o efeito dos Dragões não foi tão incrível quanto esperávamos.

Inflação, PIB e Vacinas

Grande problema nestes meses,inflação. Draghi o encontrou em 0,6% ao ano e o deixou em 8% em junho. Sob seu governo, em menos de um ano e meio, os preços ao consumidor subiram, em média, 8,6%. Por outro lado, os números do emprego foram positivos, passando de 56,5% para 59,8%. A taxa de desemprego caiu de 10,2% para 8,5%. Em termos absolutos, o número de funcionários aumentou cerca de 770.000 unidades para pouco menos de 23 milhões. Afinal, após a pandemia, a economia italiana se recuperou: PIB + 6,6% em 2021, após um enorme aumento de -9% em 2020. No entanto, aqui precisamos comparar os dados com outros países para entender se crescemos menos Relativo ou não. mais.

No final de 2021, o PIB da Alemanha foi de -1,8% em 2019, França -1,5%. É Itália? Às 3%. Essencialmente, a recuperação foi menor do que o que aconteceu em dois grandes países da zona do euro, considerando o crash econômico acusado do ano anterior. finalmente, o campanha de vacinação, o carro-chefe do primeiro-ministro cessante. 80,5% da população residente está coberta por vacinação de ciclo completo, mais de 76,1% na Alemanha e 78,6% em França, mas menos de 86,7% em Espanha e 86,3% em Portugal. Fizemos bem, mas nada de excepcional no cenário internacional, onde o sul da Europa geralmente se saiu melhor do que o norte da Europa, talvez também como resultado de medidas coercitivas maiores contra a pandemia.

fracasso na europa

De fato, há um ponto sensível neste ano e metade fracos do governo de Draghi, que não decorre dos números acima. Durante o Contibis, a Itália recebeu 209 bilhões de euros em fundos europeus entre empréstimos e subsídios com fundo de recuperaçãoAlém de lançar um programa PEPP Do Banco Central Europeu ascende a 1.850 mil milhões de euros. Ambos os programas visam apoiar as economias europeias contra a pandemia. Com a guerra, Draghi solicitou e não recebeu reforço do fundo de recuperação com mais emissões de dívida conjunta, nem dívida real Escudo anti-espalhamento. A oferta feita na quinta-feira passada em Frankfurt não fornecerá nenhuma assistência tangível incondicional à Itália.

“Super” Mario foi, sem dúvida, o milagreiro do Banco Central Europeu, pois conseguiu evitar o desaparecimento do euro, provavelmente em 2012. Sua política monetária expansionista apoiou o sul da Europa por anos, enquanto deixava os governos do norte furiosos. No entanto, os resultados foram mais modestos no primeiro show. Milagres não vieram. Um ativo intangível como a salada é útil para o sistema italiano, desde que se traduza em efeitos tangíveis. Graças à curta passagem pelo Palazzo Chigi, não podemos ir tão longe a ponto de nos iludir. É perfeitamente normal ter nosso respeito por Draghi, para não mencionar uma reverência distante da realidade.

