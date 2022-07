Hipotecas mais caras e dívida pública, más notícias para a Itália

Não há boas notícias devido à crise do governo. Hipotecas mais caras e aumento da dívida pública. Aqui está o que acontece

lá crise A partir de Governoe a subsequente renúncia do Primeiro-Ministro Draghi e a dissolução das duas câmaras anunciadas pelo Presidente da República, Sérgio matarellaCertamente não trará coisas positivas para o nosso país. Na verdade, este não seria um momento particularmente fácil para a Itália.

Após a crise do governo e a demissão de Mario Draghi devido a uma operação um movimento 5 estrelasE a liga E a Poder ItáliaEm nosso país, o governo permanecerá no cargo apenas para assuntos atuais. Mas não há boas notícias para os cidadãos, muito pelo contrário. Pode ser visto no horizonte Hipotecas mais Querido E a religião em geral que ainda está crescendo. Aqui está o que acontece.

Hipotecas mais caras e dívida pública crescente: este é o custo da crise do governo

O governo Draghi caiu. o 25 de setembro de 2022 Voltaremos a votar e, mais uma vez, o país está em instabilidade política. Após o anúncio de Mario Draghi, eis Espalhar Tem experimentado um boom louco, também devido ao aumento da Táxi A partir de beneficiar do Banco Central Europeu.

Portanto, hoje estamos lambendo nossas feridas e tentando entender o que espera nosso país no futuro próximo. o Arqueologia Para os cidadãos não augura nada de bom e a carteira do contribuinte pode estar em grave perigo, especialmente para aquelas pessoas que a curto prazo pretendem procurar Finança O que importa é quem é o dono títulos do governo.

Estes, de fato, vêem um preço BtpComo os mercados parecem mais interessados ​​nas próximas emissões de dívida com taxas de juros mais baratas. o BancosAssim, os compradores históricos de dívida pública estarão em apuros, e o mesmo acontecerá Finança Fundos públicos, pressionados pelo refinanciamento da dívida.

de acordo com KodakunAlém disso, um prémios mudos aumentam, À luz da subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu 0,50%. Um fator que também afetará futuras hipotecas, bem como aquelas que concordaram com uma taxa variável. Portanto, este não será um momento fácil para os contribuintes, pode ser um tempo muito longo.