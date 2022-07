Energia: com hidrogênio IPCEI para ENEA 52 milhões para apoiar a cadeia industrial

(Teleborsa) – “A participação da ENEA e outros parceiros italianos naPermitirá ao nosso país explorar as grandes oportunidades decorrentes do uso do hidrogênio em diversos setores de aplicação, como indústria, transporte, civil e residencial, e este último na mistura de gás natural. Isso é o quecerca deque fornece um arquivopara atividades de pesquisa e inovação (P&I), dos quais 52 milhões vão para a ENEA. “No setor do hidrogénio, enquanto agência, desenvolvemos desde há muito tempo atividades de I&I a nível nacional e internacional, em estreita cooperação com os operadores industriais deste setor, apoiamos o Ministério da Transformação Ambiental e o Ministério do Desenvolvimento Económico como assessor técnico científico para os objetivos estratégicos previstos no PNRR, Missão Inovação e IPCEI” acrescenta Dialos.

EU ‘IPCEI Hy2Tech reúne 35 parceiros de 15 países membrose Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Polónia, Portugal, Eslováquia e Espanha, com um financiamento total de 5,4 mil milhões de euros. EU ‘Itália participa em 6 projetos industriais (Alstom, Ansaldo, De Nora/Snam, Enel, Fincantieri, Iveco) e dois projetos de P&I apresentados por organizações de pesquisa (ENEA e Fondazione Bruno Kessler -FBK).

o O projeto ENEA terá a duração de 5 anos e visa ajudar a preencher a lacuna entre o desenvolvimento e a validação de tecnologias inovadoras Tanto em nível de laboratório quanto em nível de planta piloto, apoiando a indústria na fase inicial de fabricação. No contexto do projeto Hy2Tech, a ENEA trabalhará com atividades de pesquisa, inovação e demonstração para incentivar o desenvolvimento e redução de custos dos processos produtivos e das próprias tecnologias, estabelecendo linhas piloto, infraestrutura avançada e laboratórios com alto nível de automação.

“No Centro de Pesquisa ENEA em Casaccia (Roma), onde está em construção um vale piloto de hidrogênio, serão construídas 4 linhas piloto: desenvolvimento de componentes e sistemas para a produção, transporte e distribuição de hidrogênio, células de combustível e trens de força de células de combustível ; integração em diferentes aplicações de mobilidade. As linhas piloto servem como um elo entre pesquisa e indústria para promover a transferência de tecnologia e prototipagem laboratorial”, Giorgio Gradetti, Diretor da Divisão ENEA de Tecnologia de Energia e Fontes Renováveis.

Trata-se de infraestruturas de investigação desenhadas com uma abordagem flexível e multifuncional que visam proporcionar às empresas uma “bancada de testes” para todo o processo produtivo, desde a realização de componentes (eletrodos e membranas) e sistemas de nova geração (células e módulos inovadores, tanques de armazenamento, etc.) para testar e verificar a saúde.

“A combinação da investigação e da indústria representa uma mais-valia que se traduz em efeitos económicos diretos e indiretos para o desenvolvimento social e crescimento do emprego, e também através da formação e reconversão de quadros profissionais, com benefícios em termos de descarbonização da energia do sistema e aumento da uso de fontes renováveis”, conclui Graditi.

