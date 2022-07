Gasolina de autoatendimento: o totem da propulsão falou em dialeto

Grande Em Eni via Stella Alpina cartas gravadas em Bérgamo. A iniciativa da empresa em toda a Itália.

Com surpresa e até alguns sorrisos divertidos, há alguns dias, reabastecer veículos em modo de autoatendimento no posto de gasolina Eni na Via Stella Alpina em Seriate significava passar por uma breve revisão de sotaque de Bergamo. O totem onde são inseridas notas ou cartões, bem como em várias línguas estrangeiras, também é falado em Bérgamo. nesta sequência. Uma vez na frente dele, o aviso soa: “Mèt dét i solcc o le carte!” É o primeiro anúncio. Então na Itália perfeita, ele recomenda: «Escolha o tipo de pagamento»; O homem retorna de Bérgamo: “Schisa ‘l nòmer del code sö o teclado e schisa ol butù ert para dar ênfase.” faça isso! É: «A operasi l’è drè la fenéss. Spéta ü moment ”; em seguida, o comando de comando: “Jogue o cartão!”; E em italiano “Escolha o distribuidor na tela”. 3. Vetor de movimento final.

Uma iniciativa promovida pela marca Eni

Totem falando em dialeto, o que pode fazer você pensar em um galhardo engraçado, na verdade nem mesmo uma iniciativa do diretor da Eni via Stella Alpina, Mas é o Projeto Nacional Eni, que convida os gerentes de postos de gasolina da marca Eni a gravar mensagens totêmicas nos dialetos de sua região.. Nem todos aderem, mas o diretor da Via Stella Alpina atendeu.