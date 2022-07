Editorial Roberto Napolitano L’OTERAVOCE dell’ITALIA O Banco Central Europeu não é uma boa agência de gastos

O que não existe mais e não existirá é que eu sou um italiano que gasta e distribui como eu quero e o BCE continua comprando minhas compras. Não, não é assim. Então eu, o Estado italiano, terei que ir ao mercado e seus governantes políticos temporários descobrirão que os poupadores, especialmente os italianos, que votam neles não compram seus títulos, mesmo que devessem. Você entende como é difícil mudar. Um líder que até agora nos guiou com mão firme para não voltarmos ao círculo distorcido que nos torna o único país europeu que não atingiu os níveis de 2007 que tivemos e ainda existe para lidar com assuntos atuais no Palácio de Chigi. Cada dia a mais de sua estada é um dia que ele ganha contra os erros da capital, mas esse esclarecimento da política italiana consigo mesma e com seus eleitores não é mais tão improvável.

A história das intervenções do Banco Central Europeu como escudo contra a proliferação é antiga. Ficou decidido desde o início do ano que há necessidade de uma ferramenta – chamada Instrumento de Proteção de Transferências (TPI) – que, quando as taxas de juros sobem, pode evitar amplificar os efeitos em alguns países, mas não em outros. O primeiro desses países designados foi e ainda é a Itália, mas não é o único, pois o problema diz respeito à Grécia, Espanha, Portugal e até a França em menor grau por ordem decrescente.

O objetivo é evitar uma transferência ilegal da política monetária sobre os preços e a estabilidade deste ou daquele país. Na Itália, infelizmente, a política é o maior elemento de incerteza adicionado aos efeitos da guerra e dos choques inflacionários relacionados e é o mais problemático para saber se o TPI está ativo ou não. Se a política italiana segue o caminho da publicidade prometendo tudo a todos, como infelizmente a campanha eleitoral prefere, está conscientemente se movendo na direção errada ao pressionar o BCE a não intervir. Porque a ferramenta não foi criada para acomodar a transição da política monetária, mas para corrigi-la, o que significa evitar que favoreça alguns países e prejudique outros.

O objetivo a ser perseguido é a estabilidade de preços e é necessário distinguir entre instabilidade política e a política errada que representa o problema da Itália com os fundamentos da economia italiana que não justificam esses diferenciais de juros e implicará ativar o instrumento não como um presente, mas como um compromisso com a função da política monetária europeia. Essas diferenças entre nós e os outros, por exemplo mais de 100 pontos em relação à Espanha que tem uma economia pior que a nossa, se baseia principalmente no medo de uma tendência política italiana contra a Europa.

Esta é a pura verdade. O que está a funcionar nos mercados em particular à custa da Itália chama-se o risco de renomear o euro para a lira que, em sentido lato, também é atribuído à sensibilidade à cultura europeia e aos compromissos ali assumidos, a alguns políticos populistas. Plugue e Reis. Por causa desse risco de renomeação, as taxas de juros começam a subir novamente. Obviamente, os mercados estão errados se não houver dados políticos que estimulem esses medos, mas infelizmente esses dados também não faltam.

Além da própria UE, só para nos fazer entender, eles não se importam se queremos ser livres para fazer o que quisermos com as finanças públicas, mas eles simplesmente dizem “nós não compramos títulos, o banco central não ‘t buy them” que deve ser independente e não pode ser Um ramo das finanças públicas de um país em uma estrutura reconhecida em 19 países.

Se você está na Itália com 150% de dívida/PIB e baixou para 145%, graças a um pouco mais de inflação, você ainda quer diminuir a idade de aposentadoria, dar pensões às mães ou eliminar impostos para seus amigos que é diferente de reformar a redistribuição Finanças sérias, você certamente pode fazê-lo, mas não espere que o BCE continue comprando seus títulos soberanos. São 300/400 bilhões que serão colocados no próximo ano, sem falar que o BCE até agora comprou de maneira louca e, mais cedo ou mais tarde, terá que revender, mesmo que continue comprando de volta no longo prazo.

O quadro geral é que os americanos vendem, assim como os holandeses, e os japoneses mantêm-se em pé de igualdade com a forma usual de moeda e dívida pública para uma sociedade muito fechada, na qual mantêm dívidas. Nós, por outro lado, fazemos parte de uma confederação europeia em que cada país tem dívidas para colocá-lo no mercado e alguém tem que comprá-lo.

No ano que vem alguém tem que comprar centenas de bilhões de títulos soberanos italianos, e se os bancos começarem a suspeitar, há um problema. Também porque no balanço do Banco de Itália por conta do BCE já há 700/800 mil milhões que é uma posição negativa líquida porque fixa a meta dos créditos do sistema central para nós que estamos nessa carteira, mas existem deve ser reduzido e certamente não deve ser aumentado.

Obviamente, deve ser reduzido lentamente, sem efeitos disruptivos no mercado, mas obviamente, se você deseja incorrer em um novo grande déficit por motivos eleitorais, também precisa encontrar alguém que compre esses novos títulos e essa pessoa definitivamente não será o BCE . Banco. Que poderá intervir para evitar volatilidade excessiva, mas isso não significa que aumentará permanentemente o mercado de ações e que, para evitar fazê-lo, terá que compensar essas intervenções ao longo do tempo com uma política oposta à feita para evitar a deflação e combater a epidemia.

A independência do Banco Central Europeu é de facto e de direito. A lei diz que você tem que ser independente e se você não for, eles te levam ao tribunal de justiça e fazem bem também. Porque se o Banco Central Europeu não é independente e não se mostra independente, as expectativas de inflação aumentam, os preços efetivos e os salários aumentam com um elemento nominal que incendeia tudo. Porque os mercados percebem que você entrou em uma espiral prejudicial. Por esta razão, o BCE não pode acomodar a política de gastos atual, se você realmente quiser fazê-lo, aumentar os impostos de alguém para financiar esse gasto, não pedir dinheiro ou ajudar com a dívida habitual.

Tudo isso deve levar todos os políticos a perceberem que o problema italiano é o crescimento, porque se você não aumentar, não manterá os gastos sociais, mas não sustentará a dívida. O perigo real nestas circunstâncias é que a grande oportunidade que nos foi dada graças às intervenções positivas da União Europeia seja perdida de forma extraordinária.

Ninguém que governe este país pode se safar desta oportunidade porque também está desperdiçando a ferramenta monetária contra a propagação dos preços e tudo vacila porque o mercado acaba exigindo prazos mais fortes do que os leves que até então se julgam necessários. São eles: 1) o dinheiro do PNRR é bem gasto e gasto; 2) A dívida sobre o PIB é mais ou menos sustentável.

Ambas as condições dependem apenas do crescimento e das reformas, porque se as reformas não forem implementadas e o dinheiro recebido não for bem gasto, tudo desmorona. Para entender, há muitos de Batista pelo mundo, isso não é exclusivo de nós, mas o que não está claro para os partidos majoritários do ex-governo que vão se enfrentar nesta campanha eleitoral é que é preciso pelo menos a conscientização de dois princípios: 1) O mundo está mudando muito rapidamente A criação de empregos através do crescimento é um elemento de equilíbrio social. 2) Este crescimento deve ser acompanhado de equilíbrio nas finanças públicas.

Se um país faz transferências públicas e aumenta sua dívida, não gera crescimento, e se faz investimentos públicos e privados que geram empregos, está fazendo bem suas intervenções. O crescimento atinge e se consolida ao longo dos anos. O problema italiano hoje é que as eleições estão ganhando ao sugerir o oposto do que você deve fazer se não fizer essas declarações políticas, você perde a eleição e provavelmente o faz sabendo muito bem que terá que fazê-lo. Marcha ré.

Ainda não há um líder sobre quem possa convencer o povo de que é preciso fazer reformas e concorrência, e vice-versa, principalmente aqueles que precisam de mais votos, como Conte, Berlusconi e Salvini, golpeiam esses pronunciamentos políticos demagógicos. Em vez disso, as reformas de Draghi devem se tornar realidade e os eleitores nos dirão se querem ou não redistribuir a renda que foi incluída nessas reformas, e também veremos se o ritmo de crescimento que conseguimos alcançar nos últimos ano e meio continua, ligeiramente ou menos na relatividade do quadro global. O que não existe mais e não existirá é que eu sou um italiano que gasta e distribui como eu quero e o BCE continua comprando minhas compras. Não, não é assim.

Então eu, o Estado italiano, terei que ir ao mercado e seus governantes políticos temporários descobrirão que os poupadores, especialmente os italianos, que votam neles não compram seus títulos, mesmo que devessem. Você entende como é difícil mudar. Um líder que até agora nos guiou com mão firme para não voltarmos ao círculo distorcido que nos torna o único país europeu que não atingiu os níveis de 2007 que tivemos e ainda existe para lidar com assuntos atuais no Palácio de Chigi. Cada dia a mais de sua estada é um dia que ele ganha contra os erros da capital, mas esse esclarecimento da política italiana consigo mesma e com seus eleitores não é mais tão improvável.