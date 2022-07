vem a “super loja”; Especialistas explicam como funciona e por que é diferente dos outros »ILMETEO.it

covid: ‘super loja’ chega; Especialistas explicam como funciona e por que é diferente dos outros

Aí vem a “super loja”Estão no mercado europeu Mais de 500 tipos de tampões, mas agora está chegando um que pode nos dizer algo mais do que as coisas clássicas que usamos até agora. Na verdade, você pode comprar um tampãoCapaz de medir não só a positividade, mas também Domínio sintomas.

Coi é a abreviação de “índice de corte‘, ou indicador de limite.

Este teste não funciona com barras coloridas tradicionais, mas fornece uma indicação numérica: se o resultado do swab for menor que 1, é considerado negativo. Se for maior, é positivo. A amostra é idêntica a outros testes no mercado, mas a diferença está no fato de que a tira positiva fica brilhante em vez de vermelha. O resultado não pode ser analisado a olho nu, Mas com uma máquina especial capaz de indicar a presença do vírus.

O resultado será exibido como “acima de 100‘, ou outros valores baseados na escala utilizada para aquela marca de teste.

Coi realmente representa a carga viral Daí a gravidade do vírus? “De uma forma muito indireta e imprecisa”, Ele disse ao jornal RepúblicaE a Vittorio SambriProfessor de Microbiologia na Universidade de Bolonha. “A quantidade de proteína detectada pelo cotonete não é diretamente proporcional à gravidade do vírus”, ele adicionou.

como ele explica Concetta CastellettiChefe da Unidade de Virologia do Hospital Najrar (Verona), “A escala da rolha Coi é definida arbitrariamente pelos fabricantes” E a Os valores são escolhidos sem nenhum critério científico.

A gravidade da doença não está necessariamente relacionada à intensidade da carga viral, mas é influenciada por uma série de fatores, como o estado de saúde pré-existente do paciente E não há buffer que possa prever os sintomas do COVID.

Os testes de Coi . são freqüentemente chamados de quantidades ou semiquantitativos pelos vendedores, ao contrário dos clássicos antigênicos são qualitativo. O cotonete é uma quantidade se mede uma quantidade vírus dentro uma amostra Analise-o “Mas a identificação de um teste quantitativo de Coi é uma força“, Especialistas falam.

De qualquer forma, um valor alto do teste Coi. Não é o mesmo para mais sintomas forte. A carga viral só pode ser medida usando Tampões molecularesmas em geral sua utilidade Limitado: Eles estão lá desde o início da epidemia pessoas sem sintomas com Carga viral alta e pessoas com taxas baixasmas os sintomas pesado.

para mim paridade em testes E formas de retirar idênticoalguém tem valor mais alto vou levar mais tempo para dar uma negativa.