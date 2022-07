Haleon tornou-se uma empresa independente: listada na Bolsa de Valores de Londres

A empresa de produtos de saúde diária se separou da GSK. CEO Brian McNamara: “Estamos em um estágio muito importante. Guiados por um propósito claro e com um conjunto de produtos líderes mundiais – as pessoas conhecem e confiam – estamos determinados a ajudar as pessoas a atender às suas necessidades e tornar a saúde cotidiana melhor e mais acessível , mais abrangente e mais sustentável”.

A Haleon, empresa especializada em produtos de saúde para o dia a dia, se separou da GSK e se tornou uma empresa independente. A negociação na Bolsa de Valores de Londres começou nos últimos dias com o CEO Brian McNamara: “Estamos em um estágio muito importante para a Helon. Guiados por um propósito claro e com uma gama de produtos líderes mundiais – que as pessoas conhecem e confiam – estamos intenção de ajudar as pessoas a atender às suas necessidades e tornar a saúde cotidiana melhor, mais acessível, mais abrangente e mais sustentável.” Tanto “hele”, uma palavra em inglês antigo para “saudável”, quanto “leon”, um termo relacionado a “força. ” O slogan da empresa é “Saúde”. Com Humanity, “destaca a essência e o propósito de Haleon e foi criado e desenvolvido com a contribuição da equipe.

Gols do Helon Diante da crescente preocupação com a saúde e o bem-estar das pessoas, o envelhecimento da população mundial, o surgimento de uma classe média em economias em rápido crescimento e a crescente importância do autocuidado provocada pela crescente pressão sobre os sistemas de saúde e devido às muitas necessidades não atendidas das pessoas, Haleon nasceu em um momento para expandir o mercado de saúde do consumidor (a uma taxa estimada de 3-4% ao ano a médio prazo). A empresa espera um crescimento de receita anual orgânica de médio prazo de 4-6%. Apesar dos muitos avanços médicos, científicos, de gestão de dados e avanços tecnológicos, para muitas pessoas no mundo, a possibilidade de alcançar uma melhor saúde cotidiana ainda está muito distante. Assim, a Haleon pretende mudar isso com uma abordagem dupla: trabalhar globalmente para remover obstáculos e tornar a saúde cotidiana mais acessível e inclusiva, e visa colocar 50 milhões de pessoas por ano em condições mais adequadas para atender às suas necessidades de saúde.



Brian McNamara, CEO da Haleon

McNamara: ‘A saúde das pessoas nunca foi tão importante’ “A saúde das pessoas nunca foi tão importante e estou muito satisfeito que a Haleon, como empresa independente, esteja pronta para realizar nossas ambições – disse o CEO McNamara – o objetivo alcançado é resultado do grande compromisso, capacidade de planejamento e colaboração de nossos colegas em todo o mundo.” Nos últimos dois anos de grandes transformações, a Europa, e especialmente o Mediterrâneo, mostraram grande resiliência e potencial de crescimento expresso através da liberação de talentos, foco na inovação tecnológica e apoio à coragem das empresas que vêm com novas propostas para superar os desafios do futuro – explicou Giuseppe Abadessa, General Manager for Southern Europe (Itália, Espanha e Portugal) da Haleon – acredito que a Haleon está pronta para responder de forma concreta a este pedido com uma visão clara: a partir da solidez do nosso negócio, que se reforçou no ano passado em Itália, Espanha e Portugal, demos apenas o primeiro passo para criar uma empresa capaz de crescimento duradouro — aos nossos colegas e accionistas — e capaz de criar as condições para entregar melhor saúde cotidiana para os consumidores”.

Haleon na Itália Na Itália, a Haleon está localizada na sede comercial em Baranzate e com a planta Aprilia que emprega 650 pessoas e tem uma capacidade de produção anual de mais de 100 milhões de embalagens de produtos. Fundada em 1958, é especializada na produção e embalagem de produtos de controle da dor de venda livre e suplementos nutricionais em formas sólidas e semi-sólidas: comprimidos, cápsulas, grânulos e géis. Globalmente, o grupo emprega mais de 22.000 pessoas em 170 países. A família de produtos Haleon inclui cinco categorias principais: Saúde Bucal, Alívio da Dor, Saúde Respiratória e Saúde Digestiva, bem como Vitaminas, Minerais e Suplementos Dietéticos (VMS). Entre as marcas da Haleon estão Sensodyne, Parodontax, Polident, Voltaren, Rinazina, Multicentrum, Polase e BeTotal.