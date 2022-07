5 benefícios que você está perdendo

Quais são as vantagens de usar um ventilador de eixo? Por que valorizaríamos a compra deste modelo quando poderíamos substituí-lo por um sistema de ar condicionado mais moderno e técnico? Vamos também descobrir juntos como funciona e como adaptá-lo em nossos ambientes.

Galeria

com chegada do caloro pensamento popular é Renove os cômodos da sua casa Através de um sistema de ventilação ou ar condicionado continuamente ativo. A maioria prefere usar sistema de ar condicionado quem – qual Em pouco tempo consegui baixar a temperatura dentro dos quartos reequilibrando assim o clima.

Deve-se dizer, no entanto, que uma escolha deste tipo Envolve muitos problemasambos estão no mesmo nível Consumo de energia quem quer que seja saúde. Condicionadores de ar podem ser irritantes por causa de sua aparência Bronquite, rigidez do pescoço e outras dores musculares Além disso, Generalização no ambiente Ácaros e pólen Causado por filtros completamente sujos.

Solução por tudo que é fãé frequentemente escolhido No formulário de coluna para você melhorar ainda usá-lo. Na verdade, ainda há muitos que preferem atualizar as salas com este dispositivo. Neste artigo Então, reunimos todas as vantagens dadas Conectado ao ventilador do eixo.

1. Transporte fácil com volume mínimo

Vantagens Um fã da coluna, que interessa a quem compra, é seu Facilidade de transporte. Comparado a um ar condicionado que deve ser colocado permanentemente em uma sala em um determinado ponto, este modelo de ventilador pode ser, assim como todos os ventiladores (exceto ventiladores de teto) com base em nossas necessidades. Comparado a outros tipos, também nos permite Otimização de espaço Por conter um arquivo Pegada muito menorPor exemplo, para o modelo de luminária de piso mais clássico.

Podemos então decidir se Coloque-o em um quarto em vez de outro Dependendo de onde estamos Ou se deve ser colocado em ângulos diferentes Do mesmo para aproveitar o deslocamento de ar. É muito prático principalmente ao passar Do dia para a noite. Se é realmente No primeiro caso, tendemos a colocar o ventilador em um só lugar Da sala que permite atualizar tudo, Pernoite Isso deve vir colocado a uma distância de nossos corpos Para não causar danos à saúde.

2. Adequado para espaço ao ar livre

Precisamente porque o ventilador de eixo pode ser colocado em qualquer lugar, Adapta-se também de forma muito prática ao espaço exterior da casa. Esta é uma característica Muito útil para quem tem espaço como varandavaranda ou jardim que gosta de frescura durante o dia e que, talvez, não tenha as dimensões mínimas para acomodar confortavelmente um ventilador autônomo (que é conhecido por ser mais volumoso).

Uma vez que o ventilador é oposto ao ar condicionado Ele apenas coleta ar e tende a resfriá-lo De forma mais precisa, uma vez colocado No espaço Em casa você poderá Crie uma brisa suave Isso nos permitirá viver os momentos ao ar livre com mais calma.

Também neste caso, tendo em conta a facilidade de transporte, Podemos considerar colocá-lo no ambiente externo mais confortável para nós.

3. Calma

Fãs de colunaem comparação com as lâmpadas clássicas de teto ou piso, Eles não têm lâminas Por isso mesmo Trazem consigo outra característica marcante, que é a redução de ruído. Comparado com muitos outros modelos, mas também com o mesmo ar condicionado, esses itens Mais silencioso e, portanto, mais adequado para uso noturno também ou momentos de descanso.

Exatamente por esta qualidadeO ventilador de coluna pode ser Também usado no quarto do recém-nascido Para refrescar suavemente o ambiente. Nesta área, de fato, o uso de ar condicionado ou um O ventilador de remo será impopular Precisamente porque pode Causar sérios danos à saúde Do bebê. Com o ventilador de eixo, por outro lado, podemos superar esse problema e, além disso, mantê-lo funcionando por mais tempo.

4. Conveniente para limpeza

Se levarmos em conta Manutenção contínua que requer ventiladores rotativos ou condicionadores de ar Vamos notar imediatamente um Outra vantagem do ventilador de colunaou o Facilidade de limpeza. Para manter o meio ambiente sempre saudável, de fato, é necessário filtros de ar condicionado ser constantemente limpo. Dessa forma, todos os ácaros e pólen podem ser removidos deles, assim como a poeira que, com o tempo, pode ser liberada no sistema circulatório.

até o ventilador de teto Não isento de manutenção contínua. Sobre isso na verdade Ele tenderá a coletar várias poeiras que será então colocado para negociação no momento de sua operação. Pensamento semelhante pode ser feito para ventiladores de piso.

o ventilador de eixo Em vez disso, é fornecido com uma extensão Sistema de malha fácil de limpar Graças ao uso de um Pano de microfibra ou colcha à prova de poeira. Sua forma também permite Colete menos poeira, pólen e ácaros Comparado a outros modelos, portanto, introduzindo apenas ar limpo na circulação.

5. Personalize suas configurações

Os fãs de coluna não devem ser subestimados como vantagem Personalizar configurações. Esses dispositivos podem realmente ser adaptados às nossas diferentes necessidades de uso.

Oferece a maioria dos modelos populares Possibilidade de configurar até três tipos diferentes de velocidade. Outra vantagem éOscilação vertical e horizontal Para ser ativado ao mesmo tempo para poder atualizar homogeneamente todo o ambiente. Não subestime a possibilidade de Defina um temporizador para usar à noite Para poder desativar o dispositivo uma vez que toda a sala tenha sido devidamente remodelada.

Ideias de fãs de coluna e galeria de fotos

