Sardinia Leader Foundation, um projeto de startup do Mediterrâneo

lá Fundação da Sardenha Ela deu asas aos sonhos. Tudo cristalizado – e revelado – através Medst @ RtsÉ um projeto que reúne boas relações de vizinhança entre a Europa, o Magrebe e o Oriente Médio. Aqui, além da Itália, Grécia, Líbano, Palestina e Tunísia.

Primeiras notícias, obrigado Medst @ RtsCom financiamento da União Europeia, foram apoiadas 64 startups na região do Mediterrâneo, culminando um percurso de trinta e três meses sob o signoInclusão social e apoio a jovens e desempregados, ou o frágil vínculo com a sociedade. em qualquer latitude.

Fundação da Sardenha liderada Medst @ Rts Como líder, começando com a contribuição europeia de 2,5 milhões no âmbito do programa Eni CBC MedNa Sardenha, existe um escritório especial que desempenha o papel de autoridade administrativa. Mas o leque de parceiros é muito mais amplo e abrange todo o aquário Marie Nostrom Ela pediu cooperação: lá dentro está a empresa financeira regional Sfeir e uma participação italiana, a Câmara de Cooperação Ítalo-Árabe e a Câmara de Comércio da China (Grécia) e Sfax (Tunísia). Para a Palestina aqui líderes e novamente a Câmara de Comércio de Sidon e Sul do Líbano. O Colégio Europeu da Fundação Parma participou na iniciativa como parceiro associado.

Medst @ RtsCom seu apoio aos jovens e desempregados, ela possibilitou o financiamento de pessoas que, de outra forma, ficariam de foraacesso ao crédito, precisamente devido à sua incapacidade de garantir o reembolso do empréstimo. Assuntos que não são considerados “financiáveis” são colocados em posição de desenvolver novas oportunidades profissionais.

entre 64 .começar Do Projeto Medst @ Rts,17 por cento (11 em números absolutos). Entretanto, eles, juntamente com outros, puderam beneficiar de apoio técnico, através de consultoria especializada, formação empresarial com o apoio de trabalhadores especializados e cursos presenciais sobre criação e gestão de empresas. As startups vão do artesanato ao design, do turismo aos produtos agroalimentares. Seguem abaixo os serviços prestados ao indivíduo, a promoção do patrimônio cultural, saúde, educação e mobilidade sustentável. As idades de gestão variam de 18 a 40 anos. Além das aplicações, foram desenvolvidos serviços digitais.

A página da Cooperação Euro-Mediterrânica não termina com Medst @ Rts: Lançamento do Portal Observatório das Finanças ( https://fundingobservatory.eu/ ), plataforma por meio da qual são divulgadas novas oportunidades de acesso ao crédito para pequenas empresas. Como se dissesse: quem não conseguiu embarcar neste trem saberá com certeza quando passarão as próximas chegadas.

Eni Cbc Med é o resultado de duas siglas. Eni significa (Instrumento Europeu de Vizinhança), enquanto Cbc é um acrónimo para Cooperação Transfronteiriça. Tudo no Mediterrâneo, o que torna a iniciativa – tanto financeiramente quanto em relação aos países envolvidos (Itália, Chipre, Egito, França, Jordânia, Grécia, Israel, Líbano, Malta, Palestina, Portugal, Espanha e Tunísia) – a maior A projeto de cooperação multilateral e transfronteiriça. No total, 209 milhões foram atribuídos à operação para contribuir para o desenvolvimento equitativo, sustentável e comum entre as duas margens do Mediterrâneo. As doações incluíram inovação, gestão sustentável da água, promoção de energia renovável e proteção costeira.

O programa Eni Cbc Med começou em 2007, imediatamente com a administração confiada à região da Sardenha. Os gabinetes da Autoridade Administrativa são responsáveis ​​pela elaboração das propostas e pela gestão das relações com a Comissão Europeia e os representantes dos treze países cooperantes. Também é assegurado o apoio à implementação e promoção do projeto. “Promover um diálogo construtivo e positivo entre todos os atores envolvidos além de dinâmicas geopolíticas complexas em espírito de cooperação e participação é o DNA do nosso compromisso”, afirma a diretora Antonella Giglio.

Com o programa Eni Cbc Med, são oitenta projetos ativos, que foram implementados apesar dos limites da epidemia e apesar do complexo quadro político que afeta o campo da cooperação. Enormes obstáculos não impediram que jovens empreendedores, cooperativas de mulheres, agricultores, pesquisadores, municípios e comunidades locais alcançassem objetivos importantes, explorando os benefícios tangíveis oferecidos pela iniciativa. E sempre com repercussões positivas nas regiões e, portanto, estritamente fora da periferia da empresa.

Entre as 64 startups financiadas, está a Sardenha Viejo, especializada na produção de queijos 100% vegetarianos. Sede em Bedoni, região de Oristano. Com a garantia de obtenção de crédito por Medst @ Rtsa empresa conseguiu registrar a Veghu como marca internacional e desenhar sua identidade visual, mas também “adquiriu um ar-condicionado para o laboratório e incorreu nos custos de levar as plantas de produção a um patamar padrão”, como mostra o cartão do fundador Marcello Conto.

Inside Eni Cbc Med, com um fundo de 1 milhão de euros, lançou um novo projeto Rest @rts. O objetivo é continuar apoiando startups, ampliando as ferramentas financeiras disponíveis para jovens empreendedores. Não só isso: a região da Sardenha foi confirmada, pela terceira vez consecutiva, como autoridade administrativa de um novo programa transfronteiriço denominado Próximo Med. Sempre diz respeito à região mediterrânea. O diretor Giglio continua: “Este é um importante reconhecimento que destaca a confiança dos países participantes e da Comissão Europeia no trabalho realizado com empenho pelos escritórios regionais competentes e na sua capacidade de operar profissionalmente numa área geográfica de grande geopolítica. natureza e complexidade”.

Também dos escritórios regionais, para a Eni Cbc Med, o novo documento do programa já não se estende a treze países, mas a dois novos países, nomeadamente Argélia e Turquia. Ele agora aguarda a decisão de Bruxelas, que deve chegar até o final do ano. A nova parte de colaboração expande o escopo de trabalho para incluir questões relacionadas às mudanças climáticas, economia circular e gestão da água. Apelou ainda a um aumento do orçamento face aos recursos atuais num montante total de 253 milhões de euros. 40% deles serão restritos e dedicados a questões específicas, como apoiar a transformação ambiental, dar impulso Acordo Verde Europeu também na margem sul do Mediterrâneo. Após o sinal verde de Bruxelas, as primeiras chamadas estão previstas para meados de 2023.