BCE, Financial Times: Cipollone é favorito para suceder Panetta

Milão, 23 jul. Piero Cipollone é o candidato preferido do governo italiano para substituir Fabio Panetta, membro do comitê executivo do Banco Central Europeu que deve se tornar governador do Banco da Itália ainda este ano. O Financial Times escreveu isso em sua edição online. Cipollone – nascido em 1962, formado em economia pela Universidade de Roma La Sapienza, com mestrado em economia por Stanford – é membro do Conselho de Administração e vice-gerente geral do Banco da Itália desde 1º de janeiro de 2020. Cipollone ingressou no Bankitalia em 1993 e foi colocado no departamento de pesquisa, onde trabalhou por 15 anos. Economista do Gabinete da Balança de Pagamentos, assumiu em 2004 o Gabinete do Mercado de Trabalho.

Em 2007 foi nomeado Comissário Extraordinário, depois Presidente do Invalsi Research Institute, cargo que deixou em 2011. De 2010 a outubro de 2014 foi Diretor Executivo do Banco Mundial representando Itália, Albânia, Grécia, Malta, Portugal, San Marino e Timor-Leste, e também atua como Presidente do Comitê de Auditoria. Retornando ao Bankitalia, desde novembro de 2014 ocupou o cargo de Chefe do Departamento de Planejamento e Controle. De 1º de janeiro de 2017 a 30 de setembro de 2019, ocupou o cargo de Subchefe do Departamento de Orçamento e Controle, que passou a Departamento de Circulação Monetária e Orçamento em setembro de 2017. De setembro de 2018 a setembro de 2019, Cipollone foi assessor da Presidência do Conselho de Ministros para Assuntos Econômicos. De 1 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, foi Diretor Geral com funções de Assessor Sénior da Direcção de Regulação das Funções e Relações Institucionais do Banco. De acordo com o Financial Times, o Parlamento Europeu também poderia fazer lobby para nomear uma mulher para melhorar a diversidade no Conselho do BCE, que inclui 20 governadores de bancos centrais nacionais e tem 24 dos 26 membros que são homens.