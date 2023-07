Muito calor na Puglia, atingiu o McDonald’s: “temperaturas ridículas na cozinha”

PARI – A temperatura na Puglia ultrapassou os 40 graus e cerca de 140 funcionários do McDonald’s em Bari e Casamassima, em contato por horas com frigideiras e outros equipamentos que esquentam nas cozinhas, entrarão em greve amanhã para protestar contra a “falta de um sistema de ar condicionado adequado”. A greve foi convocada pela CGIL Filcams e pela CGIL Metropolitana e Regional da capital Puglia.

“Houve muitos casos de doenças entre os funcionários que trabalham com temperaturas alucinatórias – explica Domenico Fico, secretário da CGIL Bari – e mesmo quando se tentou adicionar condicionadores de ar portáteis, o sistema elétrico não resistiu”. Os sindicatos solicitam com urgência o encerramento ao público nos dias red dot e o respetivo recurso a layoffs conforme previsto nas últimas disposições do INPS até que seja possível uma intervenção técnica decisiva.

Enquanto isso, os trabalhadores da Rm e Hb, operadoras das marcas McDonald’s, cruzarão os braços amanhã das 18h30 às 20h30 em frente aos restaurantes de Bari, via Sparano, e das 21 às 23 em Casamassima, no estacionamento do restaurante a vinte quilômetros de Bari.

Os sindicalistas Fico e Antonio Miccoli, secretário-geral da Filcams Cgil Bari, confirmam que “a classe denuncia há anos a falta de um sistema de ar condicionado adequado nos restaurantes, especialmente nas cozinhas. As altas temperaturas atuais causam doenças frequentes entre os funcionários »