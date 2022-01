Quando se vai ao topo da ferrovia Finale-Andora, há quem diga “não”. Mas Perino: “É por isso que é uma grande oportunidade”

Liguria. 32 quilômetros de trilhos, 25 dos quais em túneis, 14 passagens de nível prestes a desaparecer e dezenas de municípios de diferentes capacidades estão envolvidos numa obra cujo custo final de construção deverá rondar os 2 mil milhões de euros (1,7 para ser exacto). Estes são os números que o dobramSe tudo correr de acordo com as expectativas, Afetará a linha ferroviária entre Andora e Finale Ligure de agora até 2027/28.

O movimento ascendente a partir desta seção tem sido discutido há décadas. Vamos falar sobre Faça uma sombra de tinta no papel E eles sobreviveram ao debate apenas graças ao eco das ilusões – planejamento e outras – que se seguiram ao longo dos anos. Hoje, porém, o multiplicador do tráfico voltou com força ao centro das notícias locais, mas também – e sobretudo – à mesa institucional. Mas mérito, como pode ser razoável supor, Não de um banner. O estímulo veio de uma situação que nossa região (principalmente nosso município) não conseguia mais suportar. A tragédia da Ponte Morandi expôs muitos problemas críticos. As condições das estradas da Ligúria – e os canteiros de obras em andamento – empurraram os operadores do setor de turismo, bem como os cidadãos comuns, para a guerra.

Ouça o “telefonema” entre Perino, Tapuga e Michelini

Estradas e infraestrutura representam dois desafios importantes para o desenvolvimento futuro da economia de Savona. junto comConsultor Regional de Turismo e Transporte Gianni Perinopara o gerente da filial Assoutenti de Savona de Gian Luigi Taboga e vice-presidente WWF Savona Lorenzo Michelini – convidados IVG Podcast “La Telefonata” feito por Jornalista Nicolas Sibon Comparamos as causas do “sim” e do “não” a uma das ações que podem mudar para sempre a maneira como você viaja no oeste da Ligúria.

O final de 2021: o amanhecer de um novo projeto

Obteve a aprovação das autoridades locais interessadas em mover a ferrovia rio acima O comissário extraordinário nomeado pelo governo, Vincenzo Maselo, se comprometeu a aprovar o projeto inicial até o final de 2021.: “Este é um passo muito importante – explica Berrino – porque há décadas falamos em duplicar a via férrea entre Andora e Finale e todos sabemos o que significa ter uma via única para viajar. É um percurso que impede o transporte de mercadorias procedentes de Portugal, Espanha e França com destino à Itália e a alguns Países se realiza na Europa Central e Oriental, por isso também temos repercussões negativas no tráfego rodoviário, que já tem os seus problemas ”.

“Fim dos negócios depois de 2026 – afirma o assessor regional – então Este trabalho está excluído do Programa de Etapas Nacionais e será financiado por fundos nacionaisTodos italianos, por isso temos certeza de que o dinheiro estará lá. “

Tem quem diga “não”

Agora que está para ver a luz do dia o novo projecto inicial, há quem pense – como Gian Luigi Tabuga – que o trabalho deva ser realizado, mas com algumas prioridades em mente: “Não há dúvida de que o cerne da a infra-estrutura é esta adequada ao desenvolvimento social e económico da nossa região – afirma o chefe da sucursal Assoutenti em Savona -. Concordamos que o serviço ferroviário deve se adaptar às necessidades actuais e futuras, o que não é adequado hoje. Não há objeções de nossa parte em relação a dobrar a linha“

E até agora – considerando todas as coisas – Taboga parece apoiar totalmente o novo plano de duplicação. Mas, de acordo com o presidente honorário da associação, as coisas são diferentes: “Três prioridades devem ser consideradas – apontando para -. Eliminação das servidões existentes, como as de Finale a Loano, garantia de serviço, respeito pelos terrenos e estradas normais. ”

Da final para LOANO “Você pode ir para o subsolo”

“No trecho de Finale a Loano – diz Taboga – me confortou os conselhos recebidos não só dos italianos, mas também de especialistas internacionais (principalmente da Noruega). Eu diria que a melhor solução neste caso é ir para a clandestinidade. Claro, o trabalho deve ser possível, mas com os métodos e sistemas atualmente em vigor, a produção de uma exposição deste tipo é razoável, Especialmente de Finale a Pietra Ligure, onde o subsolo consiste em rochas compactadas“

De acordo com Taboga, eles serão apenas o suficiente (por assim dizer) 16 mil euros para que os técnicos de uma empresa holandesa verifiquem a viabilidade de trabalho entre Petra Ligure e Loano.: «Face aos milhares de milhões gastos nesta obra – continua – não serão certamente os 16 mil euros que vão criar problemas. Entre Loano e Pietra são cerca de três quilómetros e aí devem ser efectuados os controlos necessários. “

“A pista dupla já existe de Loano a Albenga – lembra Tapuga -, De Albenga a Andora, é necessário adicionar um caminho ao caminho atual, mantendo as descontinuidades de Alassio e Laigueglia para garantir o atendimento necessário aos usuários. Repito que as estações podem ser mantidas na sua localização atual com a adição de estações, com uma solução como a que estamos propondo ”.

Fraqueza em casa? “Just a Dream” de Perino

Para um membro do conselho regional A ideia de dobrar o site tem sido um “sonho que já se arrasta há anos. As tecnologias atuais permitem coisas incríveis, mas devemos manter duas considerações importantes. O primeiro é sobre custo. O segundo é a dificuldade de dobrar o nó entre o Benga e Andorra. ”

Na verdade, de acordo com Berrino, haverá também um terceiro aspecto a considerar e estará relacionado com Um meio de transporte moderno que depende da velocidade: Ser competitivo com o transporte privado, não podemos ignorar, e não reduzir o número de paragens é totalmente contrário a este conceito. e então É claramente necessário garantir o fácil acesso de passageiros, estudantes e trabalhadores às estações. De facto, no projecto de que fala o senhor comissário Masilo, estão também previstas obras de conclusão da rede rodoviária para o transporte rápido e em transportes públicos de quem tem de apanhar o comboio da sua cidade para a estação. ”

Este último comunicado de Perino contém todas as dúvidas do autarca de Albenga Ricardo Tomatis, que nos últimos dias manifestou a sua total preocupação com o Conexões futuras de e para a nova estação de Albenga.

“Com a duplicação feita segundo o projeto – continua Berrino -, de Ventimiglia a Gênova em alguns trens, também haverá uma diferença de meia hora a menos, O que também muda o modo de vida. A passagem de seis estações como as existentes para quatro, como no novo projeto, torna o tempo de viagem na linha Ventimiglia-Gênova mais fácil e rápido. Caso contrário, estamos lidando com um metrô acima do solo, que não é disso que estamos falando. Para que todo o sistema funcione, o que nos aconteceu não deveria acontecer no Oeste, onde as estações de Andora, Diano e Imperia são difíceis de alcançar porque o transporte público não se adaptou às novas necessidades.“

Alguns deles nasceram aqui A principal dúvida do WWF Savona.

“Não é preciso duplicar: basta o caminho individual e a melhoria dos serviços”

Se Gian Luigi Taboga diz “não” em ação com as reservas que vimos, Lorenzo Michelini, vice-presidente do World Wildlife Fund Savona, é um daqueles que dizem “não” claramente.

“Nós – declara o vice-presidente de Savona – Argumentamos que a forma de viajar vai mudar para pior, especialmente em Albanjans. De Albenga para chegar à nova estação, serão necessários quase seis quilômetros. Um cidadão de Ceriale terá que fazer 9. Se a cabeça de Borghetto desabar, como às vezes acontece, a pessoa terá que ir até Bastia e percorrer 9 km. Borghetto não consegue chegar à estação, você está passando por prédios. Como na Pietra Ligure, e de Loano a Pietra cerca de 7 quilômetros “.

Novas estações? “Está tudo nas áreas expansíveis”

“Todas as novas estações serão construídas em áreas inundáveis ​​ou onde as estradas de acesso são inundáveis Michelle continua. Quando há um alerta de tempo, as estradas ao longo de Merula estão fechadas, então também existe o risco deste problema. Isso também deve ser levado em consideração, bem como as águas subterrâneas e graves danos aos agricultores. ”

Dobrar não vai ser ruim, Mas você pode ir bem com um caminho. Na Lombardia, na fronteira com Chiasso, existe apenas uma faixa. Na Alemanha, aproximadamente 60% das linhas são de faixa única. Estamos mais para promover serviços. E dobrar no local, no subsolo ou na superfície, certamente seria melhor. ”

Portanto, para Michelini, a solução não será tanto dobrar, mas fortalecer os serviços. Mas a este respeito Perino não tem dúvidas: “Quanto aos serviços, não é uma questão técnica, mas financeira. Se o governo nos der algumas dezenas de milhões de euros a mais, de acordo com as necessidades da linha, colocaremos os trens. Isso não significa que isso dependa da faixa dupla ou da faixa única. “

Problema de segurança: “As estações estão isoladas e pouco controladas”

Tanto Taboga quanto Michelini compartilham o fato de que as novas estações estarão localizadas longe de centros povoados, em contextos isolados e mal controlados.. Mas também neste aspecto Perino identifica: “A Não me parece que a estação Albinga, que fica no centro da cidade, hoje não tenha problemas de segurança. Não estou ciente de que as estações Andora ou Diano tenham esses problemas. Teremos que voltar a falar sobre isso nos próximos anos, a partir do momento em que for inaugurada a nova linha, os serviços públicos já devem estar prontos ”.

“Dobrar é uma grande oportunidade para Savony.”

Berrino está duplamente convencido disso, tanto como consultor de transporte quanto como consultor de turismo na região da Ligúria: “A transferência da ferrovia rio acima no departamento Andora-Finale é uma grande oportunidade para a região.”

“Para Benganês – ele afirma – Ter um litoral disponível para um curso de bicicleta pode ser uma oportunidade inestimávelPrincipalmente do ponto de vista turístico. Como oportunidade e visão de futuro, contar com uma infraestrutura turística como uma ciclovia à beira-mar será muito importante para o desenvolvimento turístico da zona de que estamos a falar. E não vamos esquecer o arquivo Contratempos profissionais Que tal ação criaria. ”

“A Ligúria é a região italiana com mais estações a cada poucos quilômetros e temos uma a cada três quilômetros. Essa frequência não pode ser mantida se quisermos agilizar o transporte, caso contrário, as ferrovias fazem o mesmo serviço que os ônibus regulares.”

Consequências negativas do turismo? Segundo Perino, “não haverá”.

“Não haverá consequências negativas para o turismo se tiver a possibilidade de aproveitar os espaços que o sítio ferroviário deixa gratuitamente para os transformar em oportunidades turísticas.. A ciclovia no extremo oeste se tornou uma das principais atrações de Ospedaletti a San Lorenzo. O número de turistas que vão lá pela ciclovia é alto. Devemos ter a capacidade de planejar o futuro do turismo já agora ”, acredita Perino.

Finalmente, de acordo com um membro do conselho regional Você terá que chegar pronto quando chegar a hora, ou seja, cortar a tira da nova linha“Os serviços têm que estar prontos”, diz Perino. A esse respeito, Taboga menciona sarcasticamente o caso de Noli: “A estação foi removida de Noli e trazida para Spotorno. Nolese foi informado de que haveria um ônibus espacial. Alguém está esperando por este ônibus há 25 anos.”

Se tudo correr bem, o novo negócio será aberto em cerca de 6-7 anos. Neste ponto, a esperança para os residentes preocupados de Savona será não ter que esperar mais 25 anos pelo ônibus. Mas antes de pular com a ideia, é certo pensar no presente. Aqui, o projeto inicial é quase uma realidade.