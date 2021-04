Viagem: Benefícios de férias com tudo incluído – Costozero, Journal of Economics, Finance, Entrepreneurial Policy and Entertainment

A fórmula para “inclusão” coleta cada vez mais acordo. As vantagens associadas a esta fórmula, como podemos ver Aden TravelNa verdade, são diferentes e é por isso que cada vez mais pessoas os escolhem para as férias.

Um dos principais benefícios associados a esta fórmula é a proteção contra quaisquer inconvenientes durante a viagem. Existem muitos lugares no mundo que valem a pena visitar, mas nem todos – por mais maravilhosos que sejam – oferecem total segurança para o turista que viaja sozinho. Graças a esta fórmula, será possível visitar onde sempre se sentir seguro.

Relaxamento garantido. Graças a esta fórmula, de fato, é possível desfrutar de momentos de relaxamento e bem-estar incomparáveis. Um coquetel à beira da piscina, uma visita à sauna ou uma hora no banho. Tudo será incluído em nossa oferta de férias. Inclusive a alimentação, já que as estruturas originalmente resolvem o problema onde todas as refeições estão incluídas e lanches e sobremesas podem ser acessados ​​praticamente a qualquer hora do dia.

Durante o feriado, também será possível fazer novas amizades e fazer novos amigos. Além disso, no resort com tudo incluído, você nunca ficará entediado, pois pode participar de várias excursões ou cursos, ou simplesmente desfrutar da leitura de um livro à beira da piscina ou aprender a jogar golfe.

Onde ir de férias em 2021

Existem muitos destinos para escolher no novo ano de 2021. Para quem busca o mar, o destino ideal e seguro para 2021 é a Ilha de Santa Lúcia, uma faixa de terra conhecida pelo grande número de pequenos resorts de luxo. Rodney Bay, no norte, oferece confortos modernos no meio de uma bela baía. No sul, Soufriere oferece praias escondidas e as maravilhas geológicas de Pitons.

A Tailândia também se destaca por sua segurança, um lugar verdadeiramente encantador para viajar (especialmente depois deste difícil 2020) e se perder entre praias tropicais, templos, cultura, excelente comida, natureza e clima temperado o ano todo.

Também um dos países mais seguros para viajar em 2021, Cingapura é uma cidade-estado muito especial com um horizonte dominado por altos arranha-céus. Um lugar tão único que é chamado de diferentes maneiras: “a Suíça do Oriente”, “a cidade dos jardins” e “a cidade dos primatas”.

Relativamente ao continente antigo, referimo-nos a Portugal que ficou em terceiro lugar no Índice Global de Paz 2020. O país dos sonhos e que guarda muitas maravilhas completamente inesperadas.

Até o paraíso Aruba se destaca por sua beleza e integridade, reconhecimento que acumula há anos e também é confirmado em 2021. Uma ilha que possui algumas das mais belas praias do mundo: longos trechos de areia branca, um mar cristalino com tons da água do mar ao azul profundo, palmeiras e uma brisa constante.