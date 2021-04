Vacinas: “Não se preocupe, o VAC está chegando.” Soro de leite alemão que supera os grandes EUA

“Grande esperança para a chegada da Covid da Alemanha? Claro que há muita expectativa pela vacina CureVac, financiada pela Europa e baseada em tecnologias muito avançadas. Mas não é a única. Estamos aguardando notícias importantes do A americana Novavax, a canadense Medicago, até da cubana Soberana 1 e 2. É … Uma corrida com as melhores pesquisas do mundo: agora faltam vacinas, no final do ano as encontraremos no supermercado. ” Um raio de luz se abre: Guido Forni, 77 em julho, imunologista e diretor da escola da Universidade de Torino, e membro do Comitê de Supervisão da Aifa e do Acadêmico Lincei. Seu currículo é uma garantia. Plano de governo: uma dose para maiores de 60 anos até junho …

