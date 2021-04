Covid-19: O número de mortos na França ultrapassou 100.000, Macron quer reabrir suas portas e o governo está desacelerando

PARIS – A França ultrapassou o limite de 100.000 mortes pelo vírus Covid-19 desde o início da pandemia. O anúncio foi feito pelas autoridades de saúde. Precisamente no dia deste anúncio, o presidente Macron, segundo notícias da imprensa, ainda vai querer acelerar a reabertura. Para cumprir a promessa que fizemos em março, ela será reaberta no dia 15 de maio.

Mas os números de hoje parecem estar lançando uma sombra sobre as intenções presidenciais. Com cerca de 300 novas mortes anunciadas pela Santé Publique France, o país ultrapassou a marca dos 100.000 hoje, segundo relatos oficiais. Depois de cruzar o limite de 100.000, o país atinge a Grã-Bretanha (127.000) e Itália (115.000) na Europa, mas outros países como Bélgica e Portugal ainda têm uma taxa de mortalidade maior do que a França dada a população.

No entanto, a aposta na reabertura gradativa a partir de meados de maio de todas as atividades atualmente encerradas por restrições é fundamental para a credibilidade do presidente. O anúncio veio no dia 31 de março, marcando um discurso à nação para apresentar o novo aperto, mas por enquanto a meta de um retorno gradual à normalidade em um mês parece uma miragem dada a situação de saúde. A França ultrapassou a marca de 100.000 para a Covid-19 desde o início da crise, enquanto a pressão sobre os hospitais continua forte, com 5.952 pacientes anunciados para reanimação. Uma situação que não está melhorando, pelo menos no curto prazo: o pico de aceitação ainda não foi alcançado e isso significa que temos dias difíceis pela frente, disse o porta-voz do governo Gabriel Attal. Outros membros do Executivo também tentaram conter o entusiasmo do patrão nos últimos dias: Para o ministro da Economia, Bruno Le Maire, a reabertura do ministro da Economia a partir de 15 de maio é apenas uma hipótese, enquanto a secretária do Trabalho, Elizabeth Bourne, explica isto. Tudo vai depender do desenvolvimento da epidemia.

No entanto, Macron quer cumprir sua promessa, e é por isso que convocou uma cúpula no Elysee para estudar avaliações e programas de saúde. Além do primeiro-ministro, Jean Castex, muitos membros do Poder Executivo comparecem, e cada um deles tem um protocolo especial preparado para esta ocasião. Nenhum anúncio é esperado ao final da reunião. A expectativa é de que Macron faça um novo discurso até o final do mês para comunicar as decisões tomadas.

O objetivo é dar um pouco de oxigênio aos franceses, desde bares, restaurantes, museus, teatros e outros locais voltados para receber a multidão. Tudo isso, com um programa concreto e estruturado, sobre o qual se possa construir a recuperação social e econômica, além da saúde.

De acordo com informações do BfmTv, o presidente “não suporta” a ideia de postergar ainda mais o início de um retorno à vida normal, razão pela qual almeja uma programação gradativa, começando no início com a reabertura de estandes, mesas fora de bares e restaurantes, até retornar aos prédios que acolhe o público neste verão. Fotos dos bares reabertos do outro lado do canal fazem morrer de inveja os franceses, que desde 30 de outubro não podem mais tomar o Apero sentados nos barzinhos.

É por isso que Macron quer acender a luz para mostrar o fim do túnel e, acima de tudo, restaurar a confiança dos franceses, que perderam um ponto, segundo pesquisa do Elabe divulgada no início de abril, para 33% .

Por enquanto, Macron está tentando se recuperar, já que as pesquisas competem com sua rival histórica, Marine Le Pen, no segundo turno. O desafio que, de acordo com a recente pesquisa BfmTv de Elabe, deve ser vencido pelo presidente que está deixando o cargo com 56 por cento dos votos. Le Pen, com os restantes 44 por cento, vai somar 10 pontos a mais que o resultado de 2017. As perspectivas não são muito animadoras para o futuro candidato a presidente, que hoje voltou a chamar a França durante uma visita ao site da Notre Dame em Paris para se projetar no futuro. “Vamos nos levantar e reconstruir”, disse Macron, comparando a reconstrução da catedral, que foi parcialmente destruída em um incêndio que eclodiu há dois anos, e a situação atual no país.