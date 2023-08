O calor esmaga a economia: também mata as empresas (mas não todos os tipos e não em todos os lugares). Todas as estimativas do Banco da Itália

Roma – Cada vez menos apartamentos nas categorias de energia mais baixa serão vendidos a preços cada vez mais baixos. e nas regiões mediterrânicas diminuirá o número de empresas, nomeadamente agrícolas, de construção e manufacturas, que aumentará nas regiões “temperadas”; No sul o turismo e os serviços resistem. O aumento das temperaturas não só prejudica o crescimento, como também redesenha as atividades econômicas, aumentando as distâncias entre as regiões do país: dois estudos recém-divulgados pelo Banco reconstroem os efeitos do calor excessivo no mercado empresarial e imobiliário da Itália, assinados por Michele Cascarano, Filippo Natoli e (para os dois primeiros trabalhos Just) Andrea Petrella. Os dois estudos começam analisando o que de fato aconteceu nos últimos anos quando as temperaturas subiram acima de um certo patamar, que é de 25 graus para o mercado imobiliário e 30 graus para o sistema empresarial. Dias excessivamente quentes sempre tendem a aumentar, então os efeitos na economia são cada vez mais frequentes, e pode-se imaginar que serão cada vez mais no futuro.

No mercado imobiliário, o calor desacelera as buscas e também o número de vendas: o resultado é uma queda média de 0,2% nos preços, que dura pelo menos doze meses. A perda total em termos de receitas num ano é calculada na ordem dos 80 milhões de euros. São de dimensão média, porque o que está a acontecer é mesmo uma redistribuição da procura: com o calor, os compradores ambiciosos tendem a procurar casas mais bem equipadas, classe A, B ou C, com espaços exteriores e sistema de ar condicionado.

Mesmo entre as empresas, há efeitos desproporcionais, ainda que não se possa falar em redistribuição, porque o que os três economistas notam é um declínio gradual das empresas nas regiões mais quentes quando a temperatura sobe e um aumento naquelas com temperaturas mais moderadas do que o centro e norte da Itália . (Ou a própria montanha no sul da Itália). Mas as empresas não estão se movendo: o calor excessivo está simplesmente acelerando os bloqueios e reduzindo as receitas nas regiões em aquecimento, enquanto o efeito oposto é registrado nas regiões temperadas.

Os analistas do Banco da Itália assumem que entre 2020 e 2031 haverá uma queda de 0,22% nos negócios devido ao calor. Pode parecer pouco: calculado sobre cerca de 5,1 milhões de empresas italianas, chega a pouco mais de 11 mil. 0,09% e uma queda nos gastos de 0,18%). Por outro lado, nas regiões mediterrânicas, registar-se-á um decréscimo global de 0,35% no mesmo período, em resultado de um decréscimo de novas operações em 0,2% e de um aumento das saídas de mercado em 0,18%. Além disso, estes números indicam quais as empresas que mais sofrerão com os efeitos do calor, que, no entanto, se repercutirá em todas as empresas das regiões mediterrânicas, reduzindo o seu desempenho e rentabilidade.

Tudo isso acontecerá na ausência de intervenções específicas, é claro: o Pnrr pode ajudar as empresas a se tornarem mais ágeis. Caso contrário, a lacuna entre o norte e o sul aumentará cada vez mais. E também porque a agricultura e as empresas de construção serão as mais afetadas pelas altas temperaturas, seguidas da indústria, que já é menos prevalente no sul. Enquanto o turismo e os serviços resistirão mais.

O tamanho e o número de anos no mercado também jogam a favor de menor ou maior resistência: os mais novos têm uma vantagem competitiva sobre os mais velhos que podem ter investido um pouco ao longo dos anos para evitar a influência de fenômenos meteorológicos. De fato, a análise das demonstrações financeiras mostra como pequenas e grandes empresas podem se adaptar melhor aos dias quentes e até aumentar a lucratividade; Por outro lado, empresas maiores e menores veem seus lucros encolherem após aumentos repentinos de temperatura.