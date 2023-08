Zonas industriais do Sul com turbo, exportações sobem 11%

No primeiro trimestre de 2023, as exportações das regiões industriais do sul registraram um aumento de tendência de 11%, valor melhor que a média das províncias italianas (+7,1%); Das 28 regiões acompanhadas, 21 registraram crescimento no período analisado. É o que informa o Observatório das Regiões Industriais do Sul. Dirigido pelo Departamento de Estudos e Pesquisas do Intesa Sanpaolo, Grupo bancário liderado por Carlo Messina. Entre as regiões do sul em que as regiões industriais são monitoradas (Campania, Puglia, Abruzzo, Sicília, Sardenha e Basilicata), apenas a Puglia registrou queda nas exportações em relação ao primeiro trimestre de 2022 (-3,4%).

cadeias de suprimentos no sul

A Agrofood se destaca entre as melhores cadeias produtivas domésticas do sul da Itália: +197 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 14,2%. No sul existem pelo menos 15 regiões pertencentes a este setor agregado, Dos quais, 13 países fecharam o primeiro trimestre de 2023 com níveis de exportação superiores ao mesmo período de 2022, Excluindo apenas frutas e legumes de Bari (-53,2%, -83 milhões de euros) devido a uma forte queda nas vendas na Argélia e Tunísia, e vinhos e bebidas espirituosas da Sicília Ocidental (-5,7%). Os produtos lácteos destacam-se na Sardenha (+61,2%), que aumentaram significativamente as exportações (+16 milhões de euros), graças a um salto nas vendas nos EUA que absorve 75% das exportações da região e que cresceram 86% num trimestre; Destaque também para o excelente desempenho na China e no Japão e para o boom de vendas na Nova Zelândia.

Crescimento de dois dígitos também nas exportações de pacino (+ 49,3%), frutas, legumes e conservas da região de Foggia (+ 46,6%), macarrão vara (+ 38,4%), Mussarela de búfala da Campânia (+ 31,9%), café napolitano e doces (+ 30,1%), Azeite e massas de Bari (+27,7%), conservas de Nocera (+25,5%), comida napolitana (+18,9%), comida Avellino (+15,7%), vinho Montepulciano Abruzzo (+9,3%), frutas e legumes Catania ( +8,6%) %) e agricultura em Piana del Sele (+2,4%).

áreas setoriais

No primeiro trimestre de 2023, o sistema de moda continuou a crescer no sul, apresentando +12,1% face ao primeiro trimestre de 2022 (o que corresponde a um aumento das exportações de 40 milhões de euros). Seis regiões do setor registraram aumentos: em particular, aumentos no vestuário do sul de Abruzzo (+ 32,4%, equivalente a 2 milhões de euros), vestuário de Nápoles (+ 29%, equivalente a 27 milhões de euros), Vestuário Norte Abruzzo (+24,5%, equivalente a 5 milhões de euros) e calçado Napoli (+24,1%); Aumentos de contenção para calçado no Norte de Bari (+1,2%) e vestuário no distrito de Bari (+0,2%). Por outro lado, os sapatos caíram em Casarano (-7,6%) e as meias em Salento (-8,5%), mas sobretudo os curtimentos em Solovra (-24,6%) devido a uma forte queda nas vendas na Coréia do Sul e em Portugal. e Espanha. Por outro lado, o desempenho dos bairros residenciais é negativo (-18,1%). O comportamento negativo tanto dos móveis estofados de Murgia (-19,7%) quanto dos móveis de Abruzzo (-10,2%).

No primeiro trimestre de 2023, o desempenho das exportações de mecatrônica na região de Bari (a região mais exportadora entre as do sul) foi positivo: + 11,2%, equivalente a 41 milhões de euros. De destacar o aumento das vendas na Alemanha e Roménia, os dois primeiros mercados de distribuição da região, nos Estados Unidos e sobretudo em França e República Checa; O salto nas vendas em Cingapura também é evidente.

O desempenho destes mercados mais do que compensou Quedas na Índia, China e Iraque. A pequena região de Cork de Calangianos apresentou crescimento das exportações de 23,8%, com fortes aumentos nas vendas em Portugal, Espanha, China, Argentina, Peru e Estados Unidos.

mercados

A análise por mercados de distribuição revela o maior peso das exportações para os mercados maduros (cerca de 74%), face ao primeiro trimestre de 2022, as exportações apresentaram um bom crescimento (+16,8%), enquanto registaram um decréscimo para novos mercados (-3,5 %). Países onde as exportações das províncias do sul registaram maior crescimento em valor Eles são o Reino Unido (€ 52 milhões +), Alemanha (€ 48 milhões +), França (€ 37 milhões +) e Estados Unidos (€ 36 milhões +). Em sentido inverso, registaram-se quebras de vendas na Argélia (-82 milhões de euros), Tunísia (-18 milhões de euros) e China (-11 milhões de euros).

As exportações dos centros tecnológicos do Sul aumentaram no primeiro trimestre de 2023 face a igual período do ano anterior em 384 milhões de euros (equivalente a + 33,1%); Este é claramente um resultado superior ao aumento registado a nível nacional (+2%). No entanto, o crescimento não significa todos os pólos. Exportações aumentaram 418 milhões de euros para o centro farmacêutico em Nápoles (+79,5%), 30 milhões de euros para o centro TIC em Catania (+14,3%), 23 milhões de euros para o centro de aviação em Puglia (+33,3%), 8 milhões de euros para o L’Aquila Centro TIC (+15,9%) e apenas 1 milhão de euros para o Centro Farmacêutico de Catania (+1,7%). Por outro lado, o decréscimo das exportações relacionadas com o hub aeroespacial da Campânia (-95 milhões de euros, correspondendo a um decréscimo de 36,9%).

o apoio

“O Banco continua apoiando empresas locais que investem para melhorar sua competitividade em novos mercados e para gerenciar processos de transformação ecológica e digital – afirma Giuseppe Nargi, Diretor Regional da Intesa Sanpaolo na Campânia, Calábria e Sicília -. No sul estamos trabalhando para incentivar assentamentos mais produtivos em Zes, Para o qual atribuímos um plafond de 5 mil milhões de euros e um gabinete de consultoria especializado. Gostaria ainda de recordar que o nosso grupo, que reafirma a sua proximidade às zonas onde opera e a sua preocupação com as necessidades da população, na sequência dos estragos causados ​​pela seca, incêndios e altas temperaturas que assolaram a Sicília no mês passado, preparou medidas de apoio às explorações agrícolas da ilha afectadas por estes acontecimentos, e refere a possibilidade de deter a parcela do capital das hipotecas até 12 meses e solicitar empréstimos em condições concessionais.” (ITALPRESS)