Borsa Italiana, Comentário em 16 de agosto de 2023

As ações flutuam no setor bancário: a tendência positiva de Monte dei Paschi di Siena continua. Tenaris entra em território positivo

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Experimente mudanças parciais.

às 10h20 FTSEMib Registou uma quebra de 0,36%, para 28.334 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 28.034 pontos e um máximo de 28.391 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações perdeu 0,31%. Um sinal de mais, em vez disso, para um arquivo Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,1%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,11%).

o bitcoins Ainda está acima dos $29.000 (pouco mais de 26.500 euros).

o Spread BTP-Bund Está em mais de 165 pips, com o rendimento do BTP de dez anos chegando a 4,35%.

EU’euro Confirma-se acima de $ 1,09.

Ações oscilaram no setor bancárioApós os aumentos, ocorridos na segunda-feira, 14 de agosto.

A tendência positiva continua Monte dei Paschi di Siena (+1,47% para 2,835 euros). As ações do Instituto Sienese encerraram a sessão anterior em alta de 6,32%.

Por outro lado, a entonação negativa de Intesa São Paulo (-0,88%) e l UniCredit (-1,1%).

Tenaris Torna-se positivo e ganha 0,23% para € 15,42. A empresa informou que adquiriu da Mattr 100% do capital da subsidiária Bredero Shaw International, que opera o negócio de revestimento de tubos da própria Mattr. O valor do negócio foi fixado em US$ 166 milhões.

No FTSEMib, o valor de CNH Industrial (-3,11%) e estrelas (-1,12%).