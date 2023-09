Expresso, cappuccino ou mocha? Diga-me o que você escolhe e eu lhe direi sua personalidade

É impossível dizer não, mesmo várias vezes ao dia, a um bom café. Existem muitas qualidades e sabores nesta bebida maravilhosa. A pessoa que você escolher provavelmente lhe dirá muito sobre você.

o café É uma excelente bebida, com um excelente sabor, para dizer o mínimo, e é capaz, sozinha ou em companhia, de fazer o nosso dia voltar a “sorrir” num instante. Que preparamos em casa ou no escritório Moka ou cafeteiraQuer vamos consumir diretamente no bar, sempre permanece real alegria.

Com o tempo, o formato do local, como é comumente chamado, também apareceu cafeteriaTem havido uma evolução constante desteBebida especialQue também passou a ter nomes diferentes ao longo do tempo dependendo do tipo de preparo. E esse é o caso aqui Nosso café Lungo, expresso, latte macchiato quente ou frio, Mocachinograppa certo e assim por diante.

Digamos apenas, Sem condições, porém, que literalmente tem algo para todos. A Ergo é capaz de fazer com que todos os consumidores concordem, mesmo os mais duros e difíceis, nas suas decisões. Mas um estudo recente veio de uma pesquisa com consumidores Marca de café e donuts Donuts Dinkin’UKteria destacado uma opção particular de café Vai determinar Pessoal.

O café que você bebe com frequência lhe dirá muito sobre você

Exatamente, como alguém poderia dizer em um teste de personalidade, Diga-me que café você bebe e eu direi quem você é. Comecemos por dizer que embora existam muitos tipos de preparação de café, este é sem dúvida o mais popular. eu expressei, capuccino E Mocha. Este último, em particular, parece ser o mais prevalente no momento Mocha Para o bem ou para o mal, todos nós o temos em nossas casas.

A pesquisa revelou que quem bebe muito Café mochamas pretende ser uma combinação de Café e chocolate, geralmente tende a ganhar “muita força”, e aqui estamos falando de cerca de 20% dos entrevistados. Portanto, pode-se dizer que aqueles que amam especialmente são os donos Um personagem que se inclina para o amante latino E/ou novos conhecimentos com novas pessoas.

Outros gostos podem dizer muito

Aqueles que tendem a preferireu expresseiou café preto clássico sem adição de leite ou corretivos de álcool, como grappa ou outras bebidas alcoólicas, é a pessoa que Ele gosta muito de viajar E ele tem isso Finalizado Muito e majoritariamentesobre a 40%, Enquanto o 39% adoram ler E/ou em 31% Dos casos em que Você tem um diploma.

Consumidores capuccino Em vez disso, neste caso estamos a falar de uma variante um pouco mais complexa desta maravilhosa bebida, uma vez que a sua preparação envolve um maior número de ingredientes. Eles têm uma ótima direção gosto muito da empresa para Outras pessoas E com base em Seja muito bem vindo. Então, sem dúvida, estamos falando de ótimas pessoas uma empresa.